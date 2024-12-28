مبيعات عقارات دبي تتجاوز 8.15 مليارات درهم في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 20.81 مليار درهم في تعاملات ثالث أسبوع من ديسمبر الجاري، والتي تضمنت مبيعات بقيمة 8.15 مليارات درهم بعد تنفيذ 2.84 ألف صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن أعلى المناطق من حيث المبيعات العقارية في نهاية تعاملات الأسبوع هي منطقة الخليج التجاري بقيمة 472.85 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 222 صفقة، ثم منطقة برج خليفة بنحو 216.14 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 46 صفقة، ثم منطقة جميرا فييلج سركل بنحو 145.48 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 121 صفقة.

وبلغت قيمة الرهون العقارية في تلك الفترة أيضاً 10.96 مليارات درهم من خلال 556 إجراء. أما قيمة الهبات العقارية في تلك الفترة فقد بلغت 1.7 مليار درهم من خلال 643 إجراء.

وبذلك يستمر قطاع العقارات بدبي في تسجيل طفرات غير مسبوقة، وسط تزايد الطلب على مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية، ما يؤكد تنامي جاذبية إمارة دبي المتواصلة كوجهة استثمارية عالمية، وأهمية القطاع كركيزة اقتصادية قوية تدعم التطور والنمو المستدام.