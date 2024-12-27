«إينوك» تفتتح محطة جديدة في رأس الخيمة

أعلنت مجموعة «إينوك»، أمس، عن افتتاح محطة خدمة جديدة على شارع المنتصر في منطقة السل برأس الخيمة، وأوضحت، في بيان، أن المحطة الجديدة تقع مقابل المدرسة الهندية، وستلبي احتياجات تدفق الحركة المرورية الكثيفة من المجمعات السكنية الرئيسة والمراكز التجارية في المنطقة، مشيرة إلى أنه بافتتاح هذه المحطة يرتفع عدد محطات الخدمة العاملة في إمارة رأس الخيمة إلى ثماني محطات خدمة، و201 محطة في دولة الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن «افتتاح محطة الخدمة الجديدة في رأس الخيمة يؤكد التزامنا بتلبية احتياجات الدولة من الطاقة، فضلاً عن توسعنا الاستراتيجي في مجال التجزئة في أنحاء الإمارات».