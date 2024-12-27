«طيران الإمارات» ترفع محطات «السياحية الممتازة» إلى 31 وجهة

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن شركة طيران الإمارات، أن الناقلة باتت تشغّل الدرجة السياحية الممتازة إلى 25 وجهة ضمن شبكتها العالمية، وذلك مع نهاية ديسمبر الجاري، منها أربع محطات عربية.

وبحسب بيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن مدينة بوسطن الأميركية باتت أحدث محطات الناقلة بالدرجة السياحية الممتازة في 10 ديسمبر الجاري، فيما تخطط الناقلة لإطلاق هذه الدرجة إلى ست محطات جديدة في بداية العام الجديد خلال شهري يناير وفبراير.

وكشفت البيانات أن الناقلة تخطط لتشغيل «الدرجة السياحية الممتازة» إلى كل من: فيينا، وأدنبرة، ودالاس وفورت ورث، وسياتل، ونيوارك/أثينا، وبوغوتا/ميامي، ليصل إجمالي عدد محطات الناقلة المخدومة بهذه الدرجة إلى 31 وجهة بحلول فبراير 2025.

وتتميز مقاعد هذه الدرجة الواسعة والمصنوعة من الجلد باللون الكريمي، بعرض 19.5 بوصة، وهي مزوّدة بمسند رأس قابل للتعديل في ستة اتجاهات، لتمنح المتعاملين مزيداً من الراحة بمساحة تمديد تصل إلى 38 بوصة، كما يمكن إمالة المقعد للخلف بمقدار ثماني بوصات، إضافة إلى ميزات ووظائف، مثل نقاط الشحن وطاولة خشبية لتناول الطعام، وطاولة جانبية. وتتميز مقصورة «الدرجة السياحية الممتازة» أيضاً بأحدث نظام ترفيهي متطور على متن الطائرة، مع شاشة تلفزيون عالية الدقة بحجم 13.3 بوصة.

ويُعد توفير درجة «طيران الإمارات السياحية الممتازة» عنصراً أساسياً في برنامج التحديث الذي تبلغ كلفته مليارات عدة من الدولارات، ويتضمن تحديث المقصورات الداخلية لأسطول طائرات «إيرباص A380»، و«بوينغ 777».

وأعلنت «طيران الإمارات»، أخيراً، عن إضافة 43 طائرة أخرى من طراز «إيرباص A380»، و28 طائرة من طراز «بوينغ 777» لبرنامجها لتحديث أسطول طائراتها، ليصل إجمالي عدد الطائرات الخاضعة للبرنامج إلى 191 طائرة.

وخلال الفترة بين الأول من أبريل و30 سبتمبر، تم تحديث ثماني طائرات ثلاث طائرات (إيرباص A380) وخمس طائرات (بوينغ 777) بالكامل، ضمن برنامجها لتحديث الطائرات الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار.

وأتاح ذلك لـ«طيران الإمارات» توفير أحدث منتجات مقصوراتها، بما في ذلك أحدث طائراتها من طراز «بوينغ 777» المكونة من أربع درجات، والتي تتميز بتوزيع (1-2-1) للمقاعد التي يمكن تحويلها إلى سرير، إضافة إلى الدرجة السياحية الممتازة.

وتعمل «طيران الإمارات» على توسيع شبكة الوجهات التي تخدمها بطائراتها المحدثة والمزوّدة بأحدث المنتجات في درجة الأعمال والدرجة السياحية الممتازة، حيث تستهدف الناقلة منح المسافرين المزيد من الفرص لتجربة أحدث منتجاتها من الجيل الجديد، إضافة إلى الارتقاء بمستوى السفر المتميز.

وتعتزم «طيران الإمارات» إطلاق رحلة ثالثة مباشرة بين دبي وملبورن اعتباراً من 30 مارس 2025، وسيتم تشغيل الخدمة الثالثة بطائرة «الإمارات بوينغ 777-300ER» المحدثة بتقسيم أربع درجات ومجهزة بمنتجات الناقلة الحائزة جوائز عالمية في الدرجة السياحية الممتازة، وأحدث جيل من مقاعد درجة الأعمال.