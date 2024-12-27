«جمارك دبي» تطلق منتدى المشغل الاقتصادي المعتمد

أطلقت دائرة جمارك دبي النسخة الأولى من منتدى المشغل الاقتصادي المعتمد، كمنصة لتبادل الأفكار ومشاركة الرؤى واستكشاف الفرص لتطوير البرنامج وتعزيز التعاون بين الجمارك والقطاع التجاري، وأفادت الدائرة في بيان، أمس، بأن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، يسهم بشكل فاعل في تعزيز التجارة الخارجية عبر المزايا والتسهيلات التي يمنحها لأعضائه كتبسيط الإجراءات الجمركية وأولوية إنجاز المعاملات، وغيرها من المزايا التي توفر سرعة في تخليص البضائع للشركات الملتزمة، وفق ضوابط وإجراءات تعزز منظومة الأمن الجمركي وتضمن تيسير التجارة.

وذكرت أن «المشغل الاقتصادي المعتمد» برنامج اتحادي على مستوى الإمارات، يعمل على ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، وتسهيل نفاذ بضائع الشركات الأعضاء إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق الدول التي يتم توقيع اتفاقات اعتراف متبادل معها، وقالت مديرة إدارة القيمة الجمركية مديرة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في «جمارك دبي»، إيمان بدر السويدي، إن البرنامج يضم حالياً 130 عضواً في دولة الإمارات مع التوسع المستمر في المستقبل، كما حقق البرنامج إنجازات كبيرة مع إطلاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023.