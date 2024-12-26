2000 رحلة طيران خاص إلى دبي خلال ديسمبر

قال المدير التنفيذي لـ«مشروع محمد بن راشد للطيران»، طحنون سيف، إن دبي تشهد طلباً كبيراً على رحلات الطيران الخاصـ، خلال ديسمبر الجاري، بالتزامن مع موسم الأعياد ومناسبة رأس السنة، مع توافد السياح إلى دبي من مختلف أنحاء العالم، بمن في ذلك الأثرياء والعائلات من أصحاب الدخل العالي.

وأضاف سيف لـ«الإمارات اليوم» أن توقعات الحجوزات تشير إلى أن دبي ستسجل 2000 رحلة طيران خاص مع نهاية ديسمبر الجاري، مقابل 1763 رحلة سجّلتها في ديسمبر العام الماضي، موضحاً أن هذا الأداء القوي يأتي على الرغم من استضافة دبي لفعاليات مؤتمر الأطراف «COP28» في ديسمبر العام الماضي استناداً إلى فترة المقارنة.

وذكر سيف أن دبي تتجه لتحقيق أداء قياسي لحركة الطيران الخاص في عام 2024 ككل، هو الأعلى على الإطلاق، متوقعاً أن تتجاوز حركة الطيران الخاص أكثر من 18 ألف رحلة خلال العام الجاري، مقابل 16 ألفاً و657 رحلة العام السابق.

وأكد أن دبي تعتبر وجهة سياحية مميزة على مدار العام، لكن خلال موسم الأعياد، لاسيما في فترة رأس السنة، تشهد المدينة زيادة ملحوظة في عدد الزوار من مختلف أنحاء العالم، خصوصاً من الأثرياء والعائلات من أصحاب الدخل العالي، حيث يعد هذا الوقت من السنة مثالياً لقضاء عطلات فاخرة، بفضل الطقس المعتدل، والفعاليات الاحتفالية المبهرة التي تقدمها دبي، ما يعزز من الطلب الكبير على رحلات الطيران الخاص إلى هذه المدينة العالمية.

وقال سيف: «تتمتع دبي بشهرة عالمية كوجهة سياحية فاخرة، إذ تتوافر فيها المقومات كافة التي تجعلها مثالية للأثرياء والمشاهير ولمختلف شرائح الزوار، فالفنادق الفاخرة مثل برج العرب وفندق (أتلانتس)، والشواطئ المذهلة، والمرافق الترفيهية الراقية، تجعل منها مركزاً حيوياً للرحلات الفاخرة».

وأضاف: «علاوة على ذلك، تتيح دبي للزوار العديد من الفعاليات العالمية، بما في ذلك عروض الألعاب النارية المذهلة التي تزين سماء المدينة، ما يجعلها مقصداً مفضلاً لمختلف شرائح الزوار، بمن فيهم عدد كبير من السياح من أصحاب الدخول المرتفعة».

وأفاد المدير التنفيذي لـ«مشروع محمد بن راشد للطيران» بأن مبنى الطيران الخاص في «مشروع محمد بن راشد للطيران» في «دبي الجنوب» يعد مركزاً شاملاً، حيث يوفر العديد من الخدمات لمالكي ومستأجري الطائرات الخاصة، بما في ذلك تسيير الرحلات الدولية، ومناولة الطائرات، وصيانتها، فضلاً عن وجود محطة للتزود بالوقود للطيران الخاص خلال فترة قصيرة.

طحنون سيف:

. دبي تتجه لتحقيق أداء قياسي لحركة الطيران الخاص في عام 2024 ككل، هو الأعلى على الإطلاق.

. دبي مقصد مفضل لمختلف شرائح الزوار، بمن فيهم السياح الأثرياء وأصحاب الدخول المرتفعة.