مؤشر «دبي المالي» يستقر عند أعلى مستوى منذ 10 سنوات

عزّز سوق دبي المالي مكاسبه، خلال الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع الجاري، حيث ربح رأسماله السوقي نحو 10.92 مليارات درهم، وسط تركيز على الأسهم القيادية وانتظار المتعاملين بدء موسم الإفصاحات السنوية للشركات المدرجة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 876.984 مليار درهم في نهاية الأسبوع الماضي إلى أكثر من 887.907 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

ومنذ بداية الأسبوع، صعد مؤشر السوق بنسبة 0.52%، بما يعادل 26.38 نقطة إلى مستوى 5083.68 نقطة من مستوى 5057.30 نقطة، مستقراً بذلك عند أعلى مستوياته منذ أكثر من 10 سنوات.

وعلى المستوى اليومي، واصل سوق دبي المالي، حصد مكاسب جديدة، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق بنهاية تعاملات أمس 0.065%، بعد تداولات بلغت قيمتها 243.64 مليون درهم، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» بنسبة 0.2%، بالغاً مستوى 9414.96 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 719.22 مليون درهم.

وبحسب بيانات «دبي المالي»، فإن محصلة شراء تعاملات المستثمرين الأجانب بلغت خلال جلسة أمس، نحو 26.85 ملايين درهم، بعد مشتريات بقيمة 81.517 ملايين درهم، ومبيعات بقيمة 54.662 مليون درهم.

وبلغت قيمة «مبيعات» المواطنين من الأسهم في سوق دبي، نحو 188.975 مليون درهم، مقابل «مشتريات» بقيمة 162.121 مليون درهم، لتكون المحصلة «بيعاً» 26.854 ملايين درهم.

كما اتجهت المؤسسات للبيع بقيمة بلغت نحو 101.609 مليون درهم، مقابل «مشتريات» بلغت قيمتها 95.915 مليون درهم، ليكون صافي الاستثمار المؤسسي «بيعا» نحو 5.694 ملايين درهم.

وسجلت قيمة مشتريات الأفراد من الأسهم، 147.723 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة بلغت نحو 142.028 مليون درهم، لتكون المحصلة «شراء»، نحو 5.695 ملايين درهم.

إلى ذلك، قال المستشار المالي، محمود عطا، إن سوق دبي المالي استطاع حصد مكاسب مليارية جديدة في ظل نجاحه بجذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب، وسط التوقعات باتجاه الشركات المدرجة لتوزيعات نقدية مجزية، لافتاً إلى أن من أسباب تعزيز مكانة سوق دبي خليجياً منذ بداية العام الجاري، هي النتائج المالية القوية للشركات القيادية والتوقعات بتحقيق مزيد من النمو.

وتوقع عطا أن يصعد مؤشر سوق دبي المالي، ويتجه إلى 5250 نقطة، ومنها إلى مستويات أعلى بدعم الشراء الانتقائي مع موعد بدء الإفصاح عن نتائج أعمال السنوية للشركات المدرجة.

. مؤشر السوق صعد 0.52% منذ بداية الأسبوع ليلامس مستوى 5084 نقطة.