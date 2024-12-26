«موانئ أبوظبي» تستكمل إعادة هيكلة أصول «نواتوم»

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، أمس، إتمام أكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخها المؤسسي، وذلك من خلال دمج أصول «مجموعة نواتوم» التي استحوذت عليها أخيراً، ضمن منظومة أعمالها الحالية.

وتعد «مجموعة نواتوم» شركة عالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة، يقع مقرها في برشلونة، وتنشط في 32 دولة، ولديها 16 محطة، في وقت تهدف فيه عملية دمج «نواتوم» إلى الاستفادة من قيمة علامتها التجارية الدولية، وتعزيز الهيكل المؤسسي لمجموعة موانئ أبوظبي، تماشياً مع استراتيجية المجموعة في التوسع الدولي.

وبموجب الهيكل التجاري الجديد، فقد تم دمج المكتب الرئيس لشركة «نواتوم» في إسبانيا ضمن قطاعات الأعمال التجارية الحالية والجديدة لمجموعة موانئ أبوظبي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي: «يمثل نجاحنا في إتمام عملية تكامل أصول (نواتوم)، إنجازاً بارزاً في مسيرة تطور مجموعة موانئ أبوظبي، والذي يأتي تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة لنصبح مزوداً عالمياً رائداً للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية».

وأضاف: «العلامة التجارية الدولية لـ(نواتوم)، وشبكاتها العالمية وعلاقاتها مع المتعاملين، وأصولها، هي إضافة ذات قيمة عالية، وسيكون لها أثر كبير في تعزيز وتوسيع آفاق تطلعاتنا الاقتصادية، ووضع مجموعة موانئ أبوظبي في مكانة أفضل لنواصل استكمال رحلتنا للنمو».