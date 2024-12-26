«غرفة رأس الخيمة» تبحث فرص التعاون مع باكستان

بحث رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، محمد مصبح النعيمي، ومستشار التجارة والاستثمار في قنصلية باكستان بدبي، علي زيب خان، سبل تنمية حجم التجارة البينية، وزيادة فرص الاستثمارات المتبادلة في القطاعات كافة التي تهم الجانبين.

وأكد النعيمي، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الغرفة، أهمية اللقاء لبحث فرص التعاون المشترك بين إمارة رأس الخيمة وباكستان، ورصد فرص الاستثمار المتاحة لدى الطرفين دعماً لتحقيق الغايات الاستراتيجية لـ«غرفة رأس الخيمة»، الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للإمارة وجذب الاستثمار إليها، لافتاً إلى مجموعة من المزايا والتسهيلات التي توفرها لأصحاب الأعمال والمستثمرين.