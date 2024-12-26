«ديوا» تستعرض مشاريعها المبتكرة لـ «مستقبل دبي الأخضر»

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، أمس، بأنها ستستعرض في إطار مشاركتها كـ«شريك الكفاءة» للقمة العالمية لطاقة المستقبل 2025، أبرز مشاريعها ومبادراتها المبتكرة في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة.

وذكرت، في بيان، أنه يمكن لزوار القمة التي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) من 14 إلى 16 يناير المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، التعرف إلى مجموعة من أبرز مشاريع الهيئة، والتقدم الذي أحرزته في مختلف مجالات الابتكار والبحوث والتطوير والتقنيات الذكية، فضلاً عن جهودها الرائدة لإرساء دعائم المستقبل الأخضر ودعم التنمية المستدامة.

وتستعرض منصة الهيئة نموذجاً لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وستبلغ قدرته الإنتاجية أكثر من 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تزيد على 50 مليار درهم، وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 2860 ميغاواط باستخدام أحدث تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، والقدرة الإنتاجية للمشاريع قيد التنفيذ 1800 ميغاواط، وبحلول عام 2030 فإن نحو 27% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي ستكون من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

كما تستعرض الهيئة مركز الاستدامة والابتكار في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث توفر لزوار المركز تجربة فريدة لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال الاستدامة وتقنيات الطاقة النظيفة، وباستخدام تقنية «الميتافيرس»، يتيح المركز للزوار اختبار تجربة فريدة تأخذهم في رحلة افتراضية في مختلف أنحاء المجمع.

ومن مشاريع الهيئة التي ستستعرضها خلال القمة، مركز البحوث والتطوير الذي يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للبحوث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية، والشبكات الذكية، وكفاءة الطاقة، وبناء القدرات في هذه القطاعات.

وتستعرض الهيئة أيضاً برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء «سبيس دي»، الذي يسهم في رفع مستوى عمليات تطوير وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء، إضافة إلى تحسين كفاءة قطاعات الإنتاج، والنقل، والتوزيع في الهيئة. وضمن البرنامج، أطلقت الهيئة قمرين اصطناعيين نانويين «ديوا سات-1» في يناير 2022، و«ديوا سات-2» في أبريل 2023، وتعد الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتحسين عملياتها.

ومن المبادرات التي ستستعرضها الهيئة، مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية عام 2014، لتعزيز طموح دبي لتصبح المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، ودعم التنقل الأخضر. ووصل عدد محطات «الشاحن الأخضر» إلى أكثر من 400 محطة شحن في جميع أنحاء دبي، بطاقة استيعابية تصل إلى 740 نقطة شحن، حيث إن معظم محطات الشحن تستطيع شحن مركبتين في الوقت نفسه.

وتسلط الهيئة الضوء كذلك على خصائص وميزات الشبكة الذكية التي طوَّرتها الهيئة، والتي تساعد على تعزيز كفاءة نقل وتوزيع الطاقة، وتقليل الفاقد، وتحسين إدارة الأحمال الكهربائية.