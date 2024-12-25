«جافزا» و«إمداد» تخفضان استخدام مكب النفايات 37%

خفضت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» نفاياتها في مكب النفايات بنسبة 37% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بالتعاون مع شركة «إمداد» المتخصصة في إدارة المرافق المستدامة، ما يمثل خطوة رئيسة في مسيرة الإمارات نحو اقتصاد دائري.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن السبب في هذا الانخفاض الكبير في النفايات، يعود إلى منشأة جديدة ومبتكرة للوقود المشتق من النفايات، حيث تعمل على تحويل النفايات العامة المتبقية من منشأة استعادة المواد إلى وقود يستخدم في تشغيل الأفران الصناعية بدلاً من الوقود الأحفوري.

وتم بناء منشأة الوقود المشتق من النفايات بواسطة «جافزا» و«إمداد» في إطار مشروع مشترك يسمى «فرز»، الذي تم تأسيسه في عام 2020 في مجمع الصناعات الوطنية بجبل علي.

وعمل «فرز» في البداية على معالجة ما يصل إلى 1200 طن من النفايات يومياً، حيث استطاع استرداد بين 12 و15% كمواد قابلة لإعادة التدوير وإرسال البقية إلى مدافن النفايات.

ويعمل «فرز» الآن على معالجة وتحويل 150 طناً إضافياً من النفايات يومياً إلى طاقة نظيفة للاستخدامات الصناعية والتصنيع.

وحققت المبادرة توليد 312 مليون كيلوواط/ساعة من الطاقة المتجددة، وهو ما يكفي لتشغيل آلاف المنازل، ويسهم في إنقاذ أكثر من 200 ألف شجرة، عن طريق تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن الحفاظ على 2.2 مليون متر مكعب من مساحة مكب النفايات، ما خفف من الأثر البيئي. وتهدف «إمداد» و«جافزا» إلى تحويل أكثر من 80% من النفايات بعيداً عن مدافن النفايات بحلول عام 2026، من خلال دمج «فرز» بالكامل في نظام إدارة النفايات في المنطقة الحرة لجبل علي.

يأتي ذلك، في إطار عقد متعدد السنوات مع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي دبي ورلد»، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية في قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات. وقال الرئيس التنفيذي للعمليات - المجمعات والمناطق الحرة في «دي دبي ورلد» - دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله الهاشمي: «تجسد مشاريع مثل (فرز) قدرة التعاون بين القطاع الخاص على تقديم حلول قابلة للتطوير لمواجهة التحديات المعقدة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «إمداد»، محمود رشيد: «تُجسّد هذه المبادرة التزامنا بأهداف الاستدامة في دولة الإمارات، من خلال تحويل النفايات إلى طاقة نظيفة لمجموعة واسعة من الصناعات، والمساهمة في خفض الأثر البيئي بشكل كبير».