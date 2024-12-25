صفقة رهن عقاري لأرض في دبي بـ 2.4 مليار درهم

شهدت التصرفات العقارية في دبي، أمس، تسجيل صفقة رهن عقاري لأرض في منطقة الوصل للغرض التجاري بقيمة تبلغ نحو 2.4 مليار درهم.

ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تبلغ مساحة الأرض 120 ألف قدم مربعة، بسعر 19.999 ألف درهم للقدم الواحدة.

وسجلت التعاملات العقارية في دبي، أمس، تنفيذ 92 صفقة رهن بقيمة إجمالية بلغت 2.61 مليار درهم، توزعت على 55 وحدة سكنية، و18 مبنى، و19 قطعة أرض.

وبالنسبة لصفقات البيع، فقد تم تنفيذ 613 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 2.02 مليار درهم، توزعت على 507 وحدات سكنية و56 مبنى و50 قطعة أرض.