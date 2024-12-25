«العالمي للفنادق»: الإمارات الوجهة الأولى للسياح من المملكة المتحدة

قال التحالف العالمي للفنادق، إن دولة الإمارات حلّت في المركز الأول باعتبارها أكبر وجهة زيارة لدى السياح من المملكة المتحدة خلال عام 2024، لأعضاء برنامج «جي إتش إيه ديسكفري» التابع للتحالف، مشيراً إلى أن الإمارات تتصدر اهتمامات الزوّار من تلك السوق خلال العام المقبل 2025.

ويضم برنامج «ولاء» التحالف في محفظته أكثر 800 فندق، تمثل 40 علامة تجارية في 100 دولة. كما يخدم برنامج التحالف 28 مليون عضو، وحقق إيرادات بقيمة 2.3 مليار دولار في عام 2023، مسجلاً 10 ملايين ليلة فندقية.

وذكر التحالف أن المسافرين من المملكة المتحدة يواصلون اهتمامهم بمعايير عالية للسفر الفاخر، مع التركيز على الاستدامة والجودة، وتجارب سفر استثنائية، لافتاً إلى أنه يتطلع إلى عام قوي آخر من الطلب من قبل المسافرين من المملكة المتحدة في عام 2025.

ووفقاً لاستطلاع أجراه التحالف حول توجهات السفر للعام الجديد 2025، حل الاهتمام المتجدد بدبي ونيويورك ومنطقة البحر الكاريبي خلال العام المقبل بما يتوافق مع اختيارات العام الماضي للسياح الأعضاء من إسبانيا وإيطاليا.

وذكر الاستطلاع أنه بالنسبة للأعضاء المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، حلت تايلاند واليابان كأفضل الوجهات لقضاء العطلات خلال 2025، فيما من المتوقع أن تظل العطلات داخل المنطقة في الشرق الأوسط شائعة.

وعلى الصعيد التجاري، ستتفوق الرحلات الدولية بشكل كبير على الرحلات المحلية.

. برنامج «ولاء» التحالف يضم في محفظته 800 فندق تمثل 40 علامة تجارية في 100 دولة.