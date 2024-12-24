وزارة الاقتصاد.. إحاطة إعلامية حول سياسات تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية

عقدت وزارة الاقتصاد، اليوم، إحاطة إعلامية، حول سياسات تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد، عبد الله آل صالح، إن سياسية تسعير السلع تشمل تسعة منتجات غذائيه أساسية من أبرزها زيوت الطعام، والدواجن، والأرز.

وأكد آل صالح أنه سيتم منع أي زيادة سعرية على السلع الأساسية دون موافقات مسبقة من الجهات المختصة.

وكيل وزارة الاقتصاد، عبد الله آل صالح، سياسية تسعير السلع تشمل تشكيل فريق لمراقبة أسعار المنتجات الأساسية ومنع أي زيادات غير مبررة.

وكيل وزارة الاقتصاد، عبد الله آل صالح، منح التجار الحق في الشكوى على اي زيادات غير معتمدة من الموردين.