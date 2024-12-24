«الاتحادية للضرائب» تدعو إلى الإسراع بالتسجيل في ضريبة الشركات

طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب، مُجدداً، الأشخاص الاعتباريين المقيمين، أصحاب التراخيص الصادرة في ديسمبر بغض النظر عن سنة صدور الترخيص، بالإسراع في تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ أقصاه 31 ديسمبر الجاري تجنباً للغرامات الإدارية.

وشددت الهيئة على أهمية الالتزام بالمدد المحددة في قرار الهيئة الاتحادية للضرائب «رقم 3» لسنة 2024، بشأن المدة المُحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي «رقم 47» لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي حدد المُدد الزمنية التي يتعيّن على كل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها.

وذكرت أنه بموجب قرار مجلس الوزراء «رقم 75» لسنة 2023، بشأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي «رقم 47» لسنة 2022، بشأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، يتم تطبيق غرامة إدارية على الخاضعين للضريبة غير المُلتزمين تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات خلال المُدد الزمنية المُحدَّدة في قرار الهيئة بهذا الشأن.

وأضافت أن قرار الهيئة ينطبق على المُدد المُحددة لتقديم طلبات التسجيل للخاضعين لضريبة الشركات، تشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين (المُقيمين وغير المُقيمين)، مشيرة إلى أن الشخص الاعتباري المُقيم في حال تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل الأول من مارس 2024؛ يتعين عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة، بناءً على شهر صدور الترخيص، بغض النظر عن سنة الصدور، وفي حال كان الخاضع للضريبة لديه أكثر من ترخيص واحد في الأول من مارس 2024، فيجب عليه اعتماد تاريخ صدور الترخيص الأسبق، أما في حال كان لدى الخاضع للضريبة ترخيص منتهي الصلاحية في الأول من مارس 2024؛ فإن الحد الأقصى للتسجيل سيعتمد على الشهر الذي صدر فيه الترخيص.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن للخاضعين لضريبة الشركات التسجيل مباشرة عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة، كما يمكن للخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات من خلال العديد من مراكز تقديم الخدمات الحكومية في الدولة، حيث تقدم هذه المراكز خدماتها إلكترونياً وفقاً لمعايير الخدمات الحكومية المُميَّزة بإشراف كوادر مُؤهَّلة ومُدرَّبة، وبعد استكمال إجراءات تقديم الطلب، والتأكد من صحة البيانات المُدخلة إلكترونياً في مركز تقديم الخدمة، يقوم المُختصون في الهيئة بمراجعة الطلب داخلياً، ثم يتلقى مُقدّم الطلب رقم التسجيل الضريبي الخاص به عبر البريد الإلكتروني المُدرج في طلب التسجيل لضريبة الشركات.