«التفتيش المتكامل».. مبادرة تقلّص زمن إنجاز الإجراءات الجمركية 50%

أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن إطلاق مبادرة «التفتيش المتكامل»، التي تمثّل نقلة نوعية مبتكرة تهدف إلى إعادة تصميم منظومة عمليات التفتيش الجمركي، حيث تم تدشين المبادرة رسمياً في مقر مستودعات شركة «أرامكس»، وهي تسهم في تقليص زمن إنجاز الإجراءات الجمركية بنسبة تزيد على 50%، ما يعزز الكفاءة التشغيلية ويسرّع عمليات سلسلة التوريد.

وأشاد أعضاء الشركات المستفيدة من المبادرة بأثرها الإيجابي في تعزيز كفاءة إدارة سلاسل الإمداد والتوريد، وتسريع العمليات اللوجستية، وتحسين الأداء التشغيلي، ما يخدم في رفع مستوى رضا المتعاملين واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية الجديدة، إضافة إلى تحسين مؤشرات الأداء للشركات.

وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان بن سليم: «تجسّد مبادرة (التفتيش المتكامل) التزامنا الراسخ بتطوير عمليات جمركية متكاملة وعالية الكفاءة، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال في دبي، وترسيخ مكانتها واحدة من أبرز المراكز العالمية في مجالي التجارة والخدمات اللوجستية، كما نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تقديم نموذج متقدم يقوم على الابتكار والمرونة في الخدمات الجمركية».

إلى ذلك، قال المدير العام لجمارك دبي، الدكتور عبدالله بوسناد: «نقدم للعالم نموذجاً مرناً من الخدمات والحلول الجمركية المستقبلية تفوق التوقعات وتسهم في تيسير عمليات التفتيش الجمركي القائم على الابتكار والتطوير من خلال إجراء التفتيش للبضائع مباشرة في مقار الشركات، وهذه المبادرة ستدعم بيئة الأعمال في دبي، وتسهم من خلال تميّز الخدمات الحكومية في تعزيز موقع الإمارة في مؤشرات التنافسية العالمية وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تسهيل التجارة وتحقيق الكفاءة اللوجستية وجذب استثمارات جديدة سواء خارجية أو من خلال توسيع قاعدة أعمال الشركات الأعضاء في المبادرة الموجودة فعلياً في السوق المحلية، وهو ما يدعم استدامة التنمية باعتبار القطاع التجاري واللوجستي من القطاعات الرئيسة للاقتصاد الوطني».

وتابع: «يُعدّ مستوى الأداء المتميّز لضباط التفتيش وما يتمتعون به من حس أمني رفيع، نتيجة لاستثمارات مستمرة في تدريبهم وتأهيلهم، ما يؤكد أهمية التواصل الفعّال مع الشركاء الاستراتيجيين على النحو الذي يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجمارك دبي وتعزيز مكانتها كإدارة جمركية رائدة عالمياً».

وتم تدشين المبادرة رسمياً خلال زيارة المدير العام لجمارك دبي إلى مقر مستودعات شركة «أرامكس»، والوقوف على سير عمليات التفتيش الجمركي في مقر مستودعات الشركة من خلال مبادرة «التفتيش المتكامل»، والتعرف ميدانياً إلى تأثير الخدمة في انسيابية العمليات ومدى رضا المتعاملين عنها.

وتوفر مبادرة «التفتيش المتكامل» خيارين للشركات لتلبية احتياجاتها المختلفة، الأول هو «التفتيش الكامل في الموقع»، حيث يوجد ضباط التفتيش الجمركي بشكل دائم لتقديم دعم مستمر للشركات التي تحتاج إلى خدمات تفتيش منتظمة، أما الخيار الثاني فهو «التفتيش عند الطلب»، الذي يتيح توجه ضباط التفتيش إلى مواقع الشركات حسب الحاجة، ما يوفر مرونة للشركات الكبرى.

من جانبها، قالت شركة أرامكس لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة: «أسهمت المبادرة في تبسيط إجراءات التفتيش وتقليل التأخير، ما أدى إلى تقليص أوقات إنجاز الشحنات بنسبة جاوزت 50%، حيث تم توفير نحو خمس ساعات لكل شحنة، هذه التحسينات انعكست بشكل إيجابي على تحسين جداول التسليم، وخفض الكُلفة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية بشكل عام».

وأكد المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي لـ«أرامكس»، خالد زياد الكيلاني، أن الخدمات الحكومية المتطورة التي تقدمها جمارك دبي حظيت بمردود إيجابي كبير لدينا، فهي تحفز أنشطة قطاعات الأعمال والتجارة وشركات الخدمات اللوجستية، حيث يتم تصميمها خصيصاً لإثراء تجربة المتعاملين وتبسيط الإجراءات.