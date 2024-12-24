«الصير مارين» تتسلّم ناقلتين حديثتين للمنتجات البترولية والكيماوية

أعلنت شركة «الصير مارين» للمعدات والتوريدات البحرية، تسلّمها ناقلة «سيف»، وسفينة أخرى من شركة «كي لبناء السفن» الكورية.

وتمثّل الناقلتان الدفعة الثانية من الأسطول المتطور الذي تم بناؤه حديثاً من قبل الشركة الكورية، ويضم ست ناقلات متوسطة المدى.

وذكرت الشركة، في بيان، أمس، أنه تم تزويد الناقلتين بنظام تنقية غازات العادم، وتجهيزهما لاستخدام الوقود البديل قليل الانبعاثات مثل الغاز الطبيعي المسال أو الوقود الخالي من الانبعاثات مثل الأمونيا، والميثانول.

وتؤكد تلك المزايا التزام «الصير مارين» بتكنولوجيا المستقبل، وامتثالها الصارم للوائح والأنظمة البيئية مع تلبية الطلب المتزايد عالمياً على نقل الكيماويات والمنتجات البترولية النظيفة.

وتم تمويل عملية تسلّم الناقلتين من قبل شركة «بوكوم للتأجير التمويلي»، التابعة لبنك الاتصالات الصيني بقيمة 80 مليون دولار (40 مليون دولار لكل ناقلة)، في خطوة تعزز شراكتها مع «الصير مارين»، التي انطلقت في أغسطس 2024 بتمويل ناقلتي «بيتيلجوس» و«بيلاتريكس» بالقيمة نفسها، ليرتفع إجمالي استثمارات «بوكوم للتأجير التمويلي» مع «الصير مارين» إلى 160 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الصير مارين»، جاي نيفينز، إن الشركة تواصل تعزيز استثماراتها الاستراتيجية وتوسيع أسطولها من ناقلات المنتجات البترولية والكيماويات، إذ يُعدّ هذا المجال أحد أكثر القطاعات الواعدة في صناعة النقل البحري.

وأضاف أن مضاعفة استثمارات «بوكوم للتأجير التمويلي» تُؤكد الثقة الكبيرة في قدرات أسطول الشركة وفرص النمو الكامنة في أسواق الشحن البحري.