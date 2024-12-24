طحنون بن زايد: «القابضة - ADQ» تعزز مسيرة أبوظبي التنموية

أكد سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة «القابضة» (ADQ)، أهمية دور الشركة ومساهمتها القيّمة في تعزيز مسيرة التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المشتركة في مختلف الأسواق العالمية، خصوصاً دول المنطقة، وبما ينعكس على ازدهارها ونهضتها، وذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع مجلس إدارة «القابضة» (ADQ).

وقام المجلس خلال الاجتماع بمراجعة واعتماد الأداء المالي لـ«القابضة» (ِADQ) منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه، مع التأكيد على مسيرة النمو الناجحة خلال الأعوام القليلة الماضية، كما استعرض أعضاء مجلس الإدارة أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة، ودورها البارز كمستثمر نشط في البنية التحتية الأساسية وسلاسل الإمداد العالمية، بما يتماشى مع رؤيتها.

حضر الاجتماع، الذي ترأسه سموّه، مجلس إدارة «القابضة» (ADQ) الجديد الذي ضم كلاً من سموّ الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وجاسم محمد بوعتابة الزعابي، ومحمد حسن السويدي، ومحمد مبارك فاضل المزروعي، وعلي محمد حماد الشامسي، والدكتور أحمد مبارك المزروعي، والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، وكاج-إريك ريلاندر.

واطلع المجلس كذلك على ملخص شامل لأبرز الصفقات وعمليات الاستحواذ في عام 2024، حيث تم التأكيد على أهميتها الاستراتيجية ومواءمتها مساعي الشركة، وشملت هذه الصفقات قيام شركة «القابضة» (ADQ) باستثمار 35 مليار دولار لتحويل منطقة رأس الحكمة إلى وجهة ساحلية متميزة في جمهورية مصر العربية.

ويضم المخطط الرئيس للمدينة الضخمة المقرر تطويرها في المنطقة بنية تحتية عالمية المستوى، ومصممة لتعزيز النمو الاقتصادي والسياحي في مصر، ما يسهم في ترسيخ العلاقات الاستثمارية المتبادلة بين الإمارات ومصر.

كما استحوذت الشركة على حصة 49% في مجموعة «بليناري» الأسترالية الرائدة في مشاريع البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف دعم الفرص المشتركة في المناطق الجغرافية الرئيسة.

وأسهم تأسيس شركة «أرسيرا»، وهي شركة عالمية متخصصة في قطاع علوم الحياة، في تعزيز أصول «القابضة» (ADQ) في الصناعات الدوائية، وترسيخ التزامها دعم سلاسل الإمداد في أبوظبي.

واستعرض المجلس أيضاً أبرز الإنجازات ضمن محفظة الشركات التابعة لـ«القابضة» (ADQ).

وناقش أعضاء مجلس الإدارة الخطة الخمسية للشركة، والأهداف التي تسعى لتحقيقها، كما تم استعراض استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، والتي من شأنها أن تدعم هذه الخطة، وتسهم في تسريع عملية التحول في الشركات التابعة لمحفظتها عبر تبني تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في عملياتها ومنتجاتها وخدماتها.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «القابضة» (ِADQ)، محمد حسن السويدي: «تواصل الشركة، بقيادة سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مساعيها لتعزيز النمو الاستراتيجي، وترسيخ الازدهار في أبوظبي، وإحداث أثر إيجابي في حياة الناس، وتعكس الإنجازات المتميزة للشركة التزامها المستمر في دعم الأولويات الاقتصادية للإمارة، وتوفير قيمة مستدامة، وسنواصل التركيز على الاستثمارات التي تسهم في التوسع المحلي والعالمي، وتحقق التميز في بيئة الأعمال الدولية».