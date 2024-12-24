حكومة الإمارات تطلق «مؤشر البيانات»

أطلقت حكومة الإمارات «مؤشر البيانات»، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.

ويعد المؤشر الذي صمم في إطار خطة متكاملة، بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيساً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام «أداء».

وتم إطلاق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات.

ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع «أرقام الإمارات الموحدة» الذي تم إطلاقه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، محمد حسن، إن «إطلاق (مؤشر البيانات) يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، كونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفعالية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة».

من جانبه، قال مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، الدكتور خليفة الحبسي: «تم تطوير (مؤشر البيانات) من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبر نظام (أداء) حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية».