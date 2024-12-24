افتتاح «الحي الإماراتي» في مطار دبي لدعم رواد الأعمال

أعلن مطار دبي الدولي، أمس، افتتاح مركز جديد مخصص لدعم وتمكين رواد الأعمال الشباب الإماراتيين من الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.

وذكر المطار، في بيان، أن مركز «الحي الإماراتي» - وهو عبارة عن مبادرة بقيادة المؤسسة الاتحادية للشباب، بالشراكة مع مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد - يمثل مشروعاً رئيساً ضمن الحزمة الأولى من برامج ومشاريع الأجندة الوطنية للشباب 2031 الهادفة إلى دعم الشباب الإماراتي كقدوة إقليمية وعالمية، مع توسيع نطاق وصولهم إلى الأسواق الدولية.

ويقع «الحي الإماراتي» بين الصالتين «B» و«C» في مبنى المسافرين رقم (3) بمطار دبي الدولي، وهي المنطقة التي تشهد حركة مرور عالية تُقدّر بستة إلى سبعة ملايين مسافر سنوياً.

ويهدف المشروع إلى دعم وتمكين رواد الأعمال الشباب من الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، وتوفير الفرص لإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الواعدة، وتقديم التدريب المتخصص للشباب ورواد الأعمال، ما يسهم في تأهيلهم لإدارة مشاريعهم بكفاءة عالية، ويعزز قدرتهم على المنافسة في السوقين المحلية والدولية.

ويضم «الحي الإماراتي» حالياً أربعة مشروعات رائدة: هي مشروع «أمدال» من «أفنان بوشلات»، وهو مفهوم يتمحور حول ابتكار منتجات صحية بنكهات محلية أصيلة، و«مزارع ميرا»، وهي عبارة عن مؤسسة اجتماعية تابعة لمبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد، تعمل على تمكين المجتمعات ذات الدخل المحدود، خصوصاً المزارعات، من خلال توفير الوصول إلى الأسواق العالمية لمنتجاتهن الطبيعية.

كما يضم مشروع «نُوى» للشاب عبدالعزيز الجابري، وهو مشروع يحتفي بالتراث الزراعي لدولة الإمارات من خلال استخدام مكونات محلية لإنتاج منتجات عالية الجودة على مستوى عالمي، إضافة إلى مشروع «من العرب» لصاحبته علياء المهيري، وهو عبارة عن علامة فاخرة للعطور المنزلية تُعيد تقديم الروائح العربية للمنازل العصرية في جميع أنحاء العالم.

ويوفر «الحي الإماراتي» فرصة فريدة للشباب الإماراتي الطموح، ما يسمح لهم بعرض منتجاتهم في مطار دبي الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم، حيث تجسد هذه المبادرة التزام دولة الإمارات بتنمية بيئة ريادة أعمال مزدهرة لشبابها.

يشار إلى أنه من خلال الوصول إلى الموارد والتدريب وهذه المنصة الفريدة، فإن المشروع يهدف إلى تمكين جيل جديد من قادة الأعمال الإماراتيين الذين سيقودون النمو الاقتصادي للدولة والقدرة التنافسية العالمية.

. «الحي الإماراتي» مبادرة بقيادة المؤسسة الاتحادية للشباب بالشراكة مع مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد.