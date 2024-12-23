2.37 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في أولى تعاملات بالأسبوع الجاري

سجلت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 5.46 مليار درهم في نهاية تعاملات يوم الاثنين أولى تعاملات بالأسبوع الجاري، والتي تضمنت مبيعات بقيمة جاوزت 2.37 مليار درهم بعد تنفيذ 878 صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى مؤشرات منصة «دبي ريست» التابعة لدائرة أراضي دبي، أن أعلى المناطق من حيث المبيعات العقارية في نهاية تعاملات اليوم جاءت «الخليج التجاري» بنحو 186.93 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 62 صفقة، ثم منطقة «مدينة دبي الملاحية» بقيمة 142.38 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 43 صفقات، ثم منطقة «برج خليفة» بنحو 89.99 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 11 صفقة.

وبحسب البيانات فإن إجمالي قيمة الرهن العقاري بدبي قفز خلال اليوم لمستوى 2.44 مليار درهم، بعد تنفيذ 154 إجراء. وبلغ إجمالي قيمة الهبات العقارية نحو 655.37 مليون درهم، بعد تنفيذ 45 معاملة.

وتعكف دبي على جذب الأثرياء من مختلف أنحاء العالم، خاصة من المملكة المتحدة وشرق آسيا والولايات المتحدة، ما ساعد على زيادة تسليم المنازل الجديدة بنسبة 50% في الربع الثالث من العام 2024.

وكان سوق العقارات في دبي بلغ ذروته في أكتوبر الماضي، مسجلاً أكثر من 20 ألف معاملة بإجمالي قيم بلغ 60.5 مليار درهم إماراتي (16.47 مليار دولار أمريكي).