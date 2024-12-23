إعلان الفائزين ببرنامج «التجارب السياحية»

كشفت دائرة التنمية السياحية بعجمان عن التجربتين السياحيتين، اللتين تم اختيارهما ضمن برنامج التدريب على «التجارب السياحية في عجمان»، الذي أطلق في سبيل إثراء المحتوى السياحي، ودعم مشاركة المواهب الإماراتية في القطاع السياحي بالدولة، والمواءمة بين الأهداف المستدامة والابتكار الرقمي ودفع التنمية الاقتصادية الاجتماعية.

وفي هذا الإطار اختارت الدائرة نماذج التجارب السياحية، التي أعدها كل من عبدالله العلي، وهو رحال شغوف ومستكشف عالمي يحب المغامرات ويقدر الثقافات على أنواعها، ومريم الحمراني، وهي مهندسة متمرسة ومدربة ومرشدة حياتية تدعم التجارب الاستكشافية والتطويرية للذات.