منافذ تستبق نهاية العام بعروض وخصومات تصل إلى 60% لزيادة المبيعات

بادرت منافذ بيع كبرى، لها فروع في عدد من إمارات الدولة، بطرح خصومات موسعة على سلع متنوعة بنسب تصل إلى 60%، وتسهيلات في السداد، وخصومات إضافية على الطلبات «أونلاين»، وغيرها، بهدف زيادة المبيعات، وذلك بمناسبة نهاية العام الجاري، وقبل بداية العام الجديد، في ظل تنامي المنافسة بين المنافذ، وتنافسها مع المنصات الإلكترونية لاستقطاب المستهلكين.

وقال مستهلكون إن الخصومات شملت تخفيضات على سلع كثيرة، أبرزها الإلكترونيات والهواتف الذكية وأجهزة التلفاز وأجهزة الطهي وإعداد الطعام والأفران والمكانس الكهربائية وحقائب السفر وسلع غذائية أساسية وغير أساسية، فضلاً عن التعاقد مع عدد من منصات الدفع التي تتيح للمستهلك الشراء واختيار كيفية ووقت الدفع المناسب، سواء الدفع بعد الاستلام أو الدفع بالتقسيط على أقساط شهرية من دون فوائد.

وأوضحوا أن العروض شملت كذلك خصومات إضافية على الطلبات «أونلاين» من على المنصات الإلكترونية للمنافذ، ومد خدمات التوصيل لتكون على مدار الساعة، جميع أيام الأسبوع، وتوسيع المناطق التي تشملها عمليات التوصيل وشراء منتجات معينة، بأسعار أقل، مقارنة بمنافذ البيع الأخرى، وعروض أخرى، تتضمن شراء أجهزة إلكترونية وكهربائية بقيم معينة للحصول على فرص لربح بقالة مجاناً لمدة عام.

وقال مسؤولان في منافذ بيع لـ«الإمارات اليوم»، إن عروض نهاية العام تعد من أفضل العروض على مدار العام، خصوصاً أنها موسعة ومتنوعة، وتتميز بنسب خصومات مرتفعة على مجموعة كبيرة من السلع، سواء عبر الشراء المباشر من المنافذ أو عبر توصيل الطلبات.

ونوها بأن العروض التي تتم بالتنسيق مع عدد من كبرى الشركات المنتجة الموردة، تستهدف تحقيق نمو في المبيعات، قبل نهاية العام، وقبل طرح الموديلات الجديدة من بعض السلع، خصوصاً الإلكترونيات وأجهزة التلفاز وغيرها.

عروض موسعة

وتفصيلاً، قال المستهلك، صلاح عدنان، إن منافذ بيع استبقت نهاية العام بطرح عروض موسعة، شملت مجموعة واسعة من الإلكترونيات والهواتف الذكية وأجهزة التلفاز وأجهزة إعداد الطعام والطهي والأفران الكهربائية والمكانس الكهربائية، بخصومات تصل إلى 35%، ما يتيح الفرصة للمستهلكين للحصول على سلع بأسعار جيدة.

وأضاف أن أحد المنافذ طرح، على سبيل المثال، خصومات على جهاز «ميكرويف» لينخفض سعره من 199 درهماً إلى 129 درهماً، بانخفاض 35%، وشاشة تلفاز من 3799 درهماً إلى 2899 درهماً، بانخفاض 24% تقريباً، وإناء للطهي متعدد الاستخدامات من 899 درهماً إلى 599 درهماً، بانخفاض يفوق 33%، وغيرها.

ونوه إلى أن العروض توفر الفرصة للمستهلكين للحصول على السلع بأسعار معقولة، قبل طرح الموديلات الجديدة الأغلى سعراً.

وقالت المستهلكة، أماني الوكيل، إن منافذ بيع كبرى استبقت نهاية العام بطرح عروض موسعة، شملت خصومات كبيرة على حقائب السفر بنسب تصل إلى 60%، فضلاً عن سلع غذائية أساسية أو غير أساسية بنسب تصل إلى 30%، والتعاقد مع منصات الدفع التي تتيح للمستهلك الشراء ثم اختيار كيفية ووقت الدفع، سواء بعد الاستلام أو الدفع بالتقسيط على أربعة أقساط شهرية، من دون فوائد.

وأوضحت أن هذه العروض تجذب المستهلكين للشراء، خصوصاً أنها تعد صفقات مربحة، ولا تحملهم أعباء جديدة.

أنواع حديثة

واتفق المستهلك، سامي فريد، في أن عدداً كبيراً من المنافذ التي لها فروع في عدد من إمارات الدولة، طرح عروضاً متنوعة قبل نهاية العام وبداية العام الجديد، تشمل خصومات على أنواع حديثة من الإلكترونيات وأجهزة إعداد الطعام، بجانب حقائب السفر، فضلاً عن إتاحة خصومات إضافية على طلبات التوصيل، بعد الشراء «أونلاين»، ومد توصيل الطلبات على مدار الساعة، وجميع أيام الأسبوع.

وأضاف أن منافذ أعلنت كذلك بيع عشرات المنتجات بأسعار أقل، مقارنة بمنافذ البيع الأخرى، فضلاً عن طرح عروض شراء أجهزة إلكترونية بمبالغ معينة، كحد أدنى للحصول على فرصة لربح بقالة لمدة عام.

نهاية العام

من جانبه، قال المسؤول في أحد منافذ البيع الكبرى، إدريس إبراهيم، إن «عروض نهاية العام تعد من أفضل العروض على مدار العام، خصوصاً أنها موسعة ومتنوعة، وتتميز بنسب خصومات مرتفعة على طائفة كبيرة من السلع، سواء عبر الشراء المباشر من المنافذ أو عبر توصيل الطلبات (أونلاين)».

وأوضح أن العروض التي تتم بالتنسيق مع عدد من كبرى الشركات المنتجة الموردة، تستهدف تحقيق نمو في المبيعات قبل نهاية العام، والاستفادة من فترة الإجازات، خصوصاً قبل طرح الموديلات الجديدة من بعض السلع، كالإلكترونيات وأجهزة التلفاز وأجهزة إعداد الطعام.

واتفق المسؤول في منفذ بيع آخر، راجيف تمارا، مع إبراهيم، وأضاف أن «العروض تحظى بإقبال كبير من المستهلكين، ما يتضح من الازدحام والطوابير على صناديق الدفع، خصوصاً أن نسب الخصومات مرتفعة، كما أن نهاية العام تتميز بأجواء احتفالية في ظل تزامنها مع إجازة الفصل الدراسي الأول، واستعداد بعض الأسر للسفر إلى الخارج».

وأشار إلى أن العروض تأتي في إطار المنافسة بين المنافذ، والمنافسة بين المنافذ والمنصات الإلكترونية من جانب آخر لزيادة المبيعات.

. التعاقد مع عدد من منصات الدفع للسماح للمستهلك بالشراء واختيار وقت الدفع، سواء بعد الاستلام، أو بالتقسيط على أقساط شهرية من دون فوائد.