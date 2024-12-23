الإمارات ضمن أفضل 12 دولة للاستثمار العقاري 2025

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت» أفضل 12 دولة للاستثمار العقاري في العالم لعام 2025، وذلك اعتماداً على عوامل عدة تلبي تطلعات المستثمرين.

وأفاد التقرير بأن الإمارات تُصنف واحدةً من أفضل الدول للاستثمار العقاري، لذا تحتل مكانة مهمة بين أفضل الدول للاستثمار العقاري 2025 دون شك، وذلك بفضل الازدهار الاقتصادي والسياحي الذي تحققه عاماً تلو الآخر.

وأوضح التقرير أنه يمكن اعتبار الإمارات أفضل دولة لشراء عقار مميز على الإطلاق، حيث تضم الإمارات مجموعة من أفضل مناطق الاستثمار العقاري في دبي وأبوظبي والإمارات الأخرى التي تتوافق واهتمامات وتطلعات المستثمرين، وجميعها تقدم عوائد وأرباحاً جيدة ومضمونة، مقارنة مع أسواق العقارات الأخرى، الأمر الذي سيجعل الإمارات الخيار الأول عند البحث عن أفضل الدول للاستثمار العقاري 2025.

وأشار التقرير إلى أن مزايا الاستثمار في الدولة تتضمن سهولة التملك، بسبب قوانين التملك الحر التي تتيح للأجانب شراء العقارات في مناطق محددة من الإمارات، والعوائد الإيجارية المرتفعة، إذ يصل العائد في بعض المناطق إلى 10% سنوياً، إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي والسياسي، والسياحة المزدهرة، والطلب المستمر على الإيجارات قصيرة الأجل.

إسبانيا

وتضمنت قائمة أفضل دول للاستثمار العقاري حول العالم، إسبانيا التي حافظت على ازدهارها على مر الزمن، لاسيما بعد أن استقطبت الكثير من المستثمرين، لما توفره من تسهيلات عقارية تحقق الأمن الاقتصادي لكل من الدولة والمستثمر. وذكر التقرير أن الأسباب التي تشجع على الاستثمار والسفر إلى إسبانيا تتضمن جودة العقارات، وإطلالاتها على البحر، وموقعها في منتصف القارة الأوروبية، ما يسهم في جعلها واحدة من أفضل دول العالم في استثمار العقارات.

مونتينيغرو

وشملت القائمة أيضاً جمهورية الجبل الأسود، أو مونتينيغرو، وهي واحدة من دول جمهورية يوغسلافيا سابقاً، وتتميز بتوفيرها العديد من الفرص الاستثمارية الممتازة، لاسيما في المنطقة الشمالية والجنوبية منها، كما تتعدد مزايا الاستثمار في الجبل الأسود، لتشمل إمكانية السفر إلى الجبل الأسود والسكن فيه دون الحصول على تأشيرة، إلى جانب إمكانية العمل داخل الدولة بكل سهولة، كما تتميز بانخفاض الضرائب المفروضة على الاستثمار العقاري.

تركيا

ورصد التقرير أن تركيا تعد من أبرز دول الاستثمار العقاري في العالم، حيث تحتل مرتبة متقدمة في قائمة البحث، إذ يعد الاستثمار العقاري فيها من أفضل أنواع الاستثمارات على مختلف الأصعدة، لما له من مزايا عديدة تصب في مصلحة المستثمر، وعلى رأسها العائد الاستثماري المرتفع، وقلة المخاطرة، وسهولة الحصول على عائد مادي مستمر ومضمون على أسس شهرية ثابتة، إلى جانب إمكانية زيادة رأس المال وقيمة العقار على المدى البعيد.

البرتغال

وضمت القائمة البرتغال، إذ تقدم فرصاً استثمارية مميزة يمكن إتمامها مباشرة من خلال التقديم عبر المواقع الإلكترونية، أو التعامل بشكل مباشر مع شركة ما أو حتى شراء أسهم عقارية، وتوفر البرتغال برنامج التأشيرة الذهبية الذي يسهل على المستثمرين الراغبين في الاستثمار شراء العقارات فيها، وعليه يحصل المستثمر على الإقامة البرتغالية، ثم الجنسية في حال استيفاء الحد الأدنى لمتطلبات الإقامة.

الولايات المتحدة

تعد الولايات المتحدة الأميركية واحدة من بين أفضل الدول للاستثمار العقاري في عام 2025، وذلك للنمو الاقتصادي القوي الذي يعد أكبر اقتصاد في العالم، ما يضمن استقرار السوق العقارية، إضافة إلى التنوع الكبير في أنواع العقارات، بما فيها السكنية والتجارية والصناعية، التي تزيد من فرص الاستثمار، وتضم أميركا بنية تحتية متطورة، ونظاماً قانونياً واضحاً وشفافاً، إلى جانب سوق عقارات تسهل فيها إجراءات الشراء والبيع، بجانب الطلب المرتفع على العقارات.

كندا

وأشار التقرير إلى أن كندا تتميز بالاستقرار الاقتصادي والسياسي، وتتمتع بجود الحياة الرائعة في المدن الكندية، ما يجعلها محط أنظار لكل من المستثمرين والمقيمين على حد سواء. وتشتهر كندا أيضاً بنظامها القانوني القوي الذي يحمي الملكية العقارية بشكل واضح.

المملكة المتحدة

يمكن وصف السوق العقارية في المملكة المتحدة بأنها سوق ناضجة ومستقرة وذات قوانين واضحة، كما تتميز بجاذبية عالمية، إذ تعد لندن مركزاً عالمياً للسوق العقارية، الأمر الذي يستقطب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

سنغافورة

تعد سنغافورة واحدة من الدول ذات الاستقرار الاقتصادي والسياسي الممتاز، ومن أكثر الدول استقراراً في قارة آسيا. توفر سنغافورة بيئة أعمال مشجعة، تتمثل في السياسات التجارية الجاذبة، كما يتسم سوق العقارات في سنغافورة بالقوة الشرائية والطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية، وذلك بفضل التدفق المستمر للمقيمين الدوليين.

اليونان

لطالما حجزت اليونان موقعاً لها في قائمة أفضل بلد للاستثمار العقاري في العالم، وذلك بسبب التسهيلات والمميزات العقارية التي توفرها، ناهيك عن تصاميم عقاراتها المميزة. يُعدّ السفر إلى اليونان من الوجهات المفضلة لدى الكثير، وفق التقرير.

تايلاند

توفر تايلاند الواقعة في جنوب شرق آسيا استثمارات عقارية، أهلتها لتصبح من بين أبرز الدول للاستثمار العقاري في العالم، لاسيما أن السياحة في تايلاند من أفضل الوجهات على الإطلاق.

قبرص

وحسب التقرير، تعد قبرص من بين أفضل دول العالم في استثمار العقارات، لاسيما لموقعها المميز القريب من أوروبا وتركيا.