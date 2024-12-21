روّاد أعمال مواطنون يطرحون «محافظ نباتية» وشوكولاتة لمرضى الحساسية والسكر

شهدت فعاليات مهرجان النهضة الاستثماري الوطني «ريتش»، الذي انطلقت أعماله أول من أمس (الخميس) في دبي، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مشاركة موسعة لروّاد أعمال مواطنين شملت مشروعات لمنتجات مبتكرة في قطاعات مختلفة.

وأفادت إدارة المهرجان، لـ«الإمارات اليوم»، الذي حضر فعالياته وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود الرومي، وعقدته جمعية النهضة النسائية، بالتعاون مع مكتبة محمد بن راشد، بأن المهرجان شهد إقبالاً من روّاد الأعمال المواطنين، حيث عرض عدد منهم منتجات مبتكرة شملت أبرزها محافظ مصنعة من مواد نباتية مثل المانجو والصبار، فيما عرض آخرون عطوراً تتحوّل إلى مباخر، ومنتجات لشوكولاتة معدلة تناسب مرضى الحساسية والسكر، وعرضت شركة منتجات للحوم مجففة وصحية مصنعة من لحوم النعام والغزلان.

وتفصيلاً، قالت مديرة إدارة مهرجان النهضة الاستثماري الوطني «ريتش» مديرة إدارة أجيال المستقبل بجمعية النهضة في دبي، خولة المطروشي، إن «المهرجان في دورته الأولى شهد إقبالاً ومشاركات لافتة لرواد أعمال من المواطنين عبر قطاعات وفئات مختلفة، ما يدعم تحفيز ريادة الأعمال لدى الكوادر المواطنة الشابة».

وأضافت أن «المظاهر البارزة في دورة المهرجان تتضمن عرض رواد أعمال مواطنين لمنتجات مبتكرة مختلفة لاقت إقبالاً من زوار المهرجان»، لافتة إلى أن «من أبرز المنتجات المبتكرة المعروضة هي محافظ تدخل في تصنيعها مواد نباتية مثل منتجات المانجو والصبار وتمتاز بروائح نباتية جميلة».

وأشارت المطروشي إلى أن «المنتجات المبتكرة شملت عرض منتجات لعطور يمكن تحويلها من مجرد عطر إلى مباخر للمنازل عبر فتيل داخل الزجاجات الخاصة بالعطور، ويمكن إشعال طرفها لتتحول إلى مباخر عبر استخدام العطور المركزة»، لافتة إلى أن «المنتجات المبتكرة شملت إنتاج منتجات للشوكولاتة تتناسب مع مرضى الحساسية أو الذين يعانون صعوبات عند تناول المنتجات ذات السكر المرتفع».

وأشارت إلى أن «المهرجان شهد مشاركة فئات مختلفة من رواد الأعمال شملت 30 مشروعاً تجارياً للرواد، و12 مشروعاً لعمليات التوريد، و18 مشروعاً مختصاً في قطاع المأكولات والمشروبات».

وتابعت المطروشي أن «المهرجان يستهدف أيضاً تمكين شباب الأعمال من الاستثمار وتهيئة الفرص لدخولهم في سوق العمل الجديدة، كذلك نشر ثقافة ريادة الأعمال والتجارة لدى الجيل القادم، وتزويدهم بمهارات عملية وجاذبة لهم للاستثمار. كما يهدف المهرجان إلى توليد فرص استثمارية جديدة قادرة على الارتقاء بالنمو الاقتصادي نحو آفاق غير مسبوقة، واستقطاب المواهب الاستثمارية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، وتكوين علاقات تجارية بين روّاد الأعمال، والتسويق لمشاريعهم عبر عرضها على الشركاء والجمهور».

من جانبه، قال رائد الأعمال ومؤسس شركة «هواجس» للعطور، راشد القبيسي، إن «شركته شاركت بالمهرجان عبر منتجات مبتكرة لعطور تستخدم كمباخر للمنازل، وتعتمد على المزج بين العطور العربية الخاصة بالبيئة والتراث المحلي، مع العطور الغربية والفرنسية لتشكل روائح وعطوراً جديدة مختلفة عن الأشكال التقليدية».

وأوضح أن «العطور يتم تعبئتها في عبوات مصممة بأشكال وألوان مستوحاة من البيئة التراثية الإماراتية، مع استخدام رموز من البيئة المحلية من مختلف إمارات الدولة».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بنا برازرز»، خالد محمود، إن «الشركة عرضت منتجات صحية للحوم مجففة مصنعة من لحوم النعام والغزلان بعد نزع الشحوم والدهون منها، مع الحفاظ على القيمة الغذائية للحوم، ويمكن استخدامها في الرحلات الخارجية الطويلة أو طهيها مع مأكولات مختلفة، مع استخدام بهارات عربية من البيئة التراثية المحلية».

تمكين الشباب

قالت مديرة إدارة مهرجان النهضة الاستثماري الوطني «ريتش» مديرة إدارة أجيال المستقبل بجمعية النهضة في دبي، خولة المطروشي، إن مهرجان النهضة الاستثماري الوطني «ريتش»، يهدف إلى تمكين الشباب من بناء مشروعات على أرض الواقع، ومساعدتهم كرواد أعمال للتعارف وتبادل الخبرات في ما بينهم. كما نطمح إلى تعريف المجتمع بالمشروعات الجديدة للشباب، وكذلك إنشاء جيل من رواد الأعمال للاستدامة لـ50 سنة مقبلة في دولة الإمارات، كما نطمح من خلال المهرجان إلى توفير بيئة استثمارية حية وواقعية، من خلال عرض مشروعات حية وإنتاجية.