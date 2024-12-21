«المالية»: الضريبة تسهم بـ 11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية

أفاد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، بأن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات، تسهم بما يراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية. وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم، فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.

وأوضح الخوري في حديثه لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أول من أمس (الخميس)، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.

وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية، في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه «يمثّل اليوم إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية، إضافة إلى كونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية».

ونوّه بأن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم، بفضل تبنّيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.