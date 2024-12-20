تصرفات العقارات بدبي تتجاوز 18.55 مليار درهم في أسبوع

بلغت قيمة المبيعات العقارية في دبي، 11.46 مليارات درهم خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري، مع استمرار حالة الزخم التي تشهدها السوق، وسط مواصلة الطلب غير المسبوق على التملك والاستثمار بالقطاع.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الأيام الخمسة الأخيرة الماضية، شهدت تصرفات عقارية بلغ إجمالي قيمتها 18.55مليار درهم.

وأظهر الرصد، أن أعلى المناطق من حيث المبيعات العقارية في نهاية تعاملات الأسبوع جاءت منطقة «الخليج التجاري» بقيمة 621.705 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 214 صفقة، ثم منطقة «برج خليفة» بنحو 256.29 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 62 صفقة، ثم منطقة «مرسى دبي» بنحو 205.16 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 25 صفقة.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي قيمة الرهن العقاري بلغ خلال الأسبوع نحو 6.26 مليارات درهم مع إجراء 752 معاملة.

ووفقاً للبيانات، وصل إجمالي قيمة الهبات العقارية خلال الأسبوع إلى 830.08 مليون درهم عبر تنفيذ 150 معاملة.

وكان القطاع العقاري بإمارة دبي شهد أمس الخميس بيع قصر في "شارع الأحلام" في مجمّع هيلز غروف داخل دبي هيلز إستيت بقيمة 200 مليون درهم وبني على مساحة تزيد عن 37,700 قدم مربع، ويتكون من أربعة طوابق تشمل تراساً على السطح ودوراً سفلياً وحديقة واسعة مع مسبح فريد التصميم، كما يوفّر إطلالات بانورامية متميزة على ملعب الغولف والأفق الرائع لوسط مدينة دبي وبرج خليفة.

وفي سياق متصل، بلغ سوق العقارات في دبي ذروته في أكتوبر الماضي، مسجلاً أكثر من 20 ألف معاملة بإجمالي قيم بلغ 60.5 مليار درهم إماراتي (16.47 مليار دولار أمريكي).

وتعكف دبي على جذب الأثرياء من مختلف أنحاء العالم، خاصة من المملكة المتحدة وشرق آسيا والولايات المتحدة، ما ساعد على زيادة تسليم المنازل الجديدة بنسبة 50% في الربع الثالث من العام 2024.