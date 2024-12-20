«الاقتصاد والسياحة» تعزز تجارب زوار دبي بالتعاون مع «IHG» العالمية

وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة فنادق ومنتجعات «IHG»، إحدى أبرز شركات الفنادق على مستوى العالم، بهدف تعزيز العروض والتجارب التي توفرها دبي لسكانها وزوارها.

وذكرت الدائرة في بيان، أمس، أن الاتفاقية تشمل مجموعة من المبادرات المشتركة، وبرامج التدريب للعاملين في قطاع الضيافة، إلى جانب تقديم تجارب سياحية جديدة.

ووقّع المذكرة كل من المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عصام كاظم، ورئيس مجموعة فنادق ومنتجعات «IHG» في منطقة الهند والشرق الأوسط وإفريقيا، هيثم مطر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الدائرة الراسخ بالعمل مع أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية في قطاع الضيافة بهدف تنمية الابتكار والتميز، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

ومن خلال وضعها لإطار عملٍ يدعم التعاون والمواءمة بين الطرفين، ستعمل كل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجموعة فنادق ومنتجعات «IHG» على إطلاق حملات تسويقية وترويجية، بالتوازي مع تسليط المجموعة الضوء على دبي بوصفها وجهة سياحية رائدة عالمياً عبر قنوات التسويق ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وإضافة إلى ذلك، سيتعاون الطرفان على تصميم أنشطة سياحية تُبرز عوامل الجذب الفريدة في دبي، بما يشمل جولات للاطلاع على الإرث الثقافي والعروض الموسمية، والتي سيتم دمجها في باقات خاصة تلبي احتياجات مختلف الأسواق.

وستمكن مذكرة التفاهم كذلك موظفي مجموعة فنادق ومنتجعات «IHG» من المشاركة في الدورات التدريبية التي تقدمها كلية دبي للسياحة.

كما أنها ستتيح لطاقم عمل الفندق الوصول إلى الموارد والخبراء في المجالات ذات الصلة، بما يشمل دورات تدريبية متخصصة، وورش عمل، وبرامج اعتماد مصممة لتزويد الموظفين بأحدث المعارف وأفضل الممارسات.

وتركز مذكرة التفاهم على دمج تجارب دبي السياحية في نادي مكافآت مجموعة فنادق ومنتجعات «IHG» العالمية، وبرنامج الولاء الذي يشارك فيه أكثر من 130 مليوناً من الأعضاء على مستوى العالم.

وقال كاظم: «في إطار جهود التعاون المشترك، سنقدم تجارب جديدة قادرة على استقطاب مجموعة متنوعة من الزوار، بما يعزز من جاذبية الإمارة كوجهة عالمية وأفضل وجهة للعيش والعمل والزيارة».

بدوره، قال مطر: «يسعدنا إطلاق هذه الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، التي تتماشى مع التزامنا بتقديم تجارب استثنائية لضيوفنا».