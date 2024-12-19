مستثمر يحقق 40 مليون درهم أرباح من صفقة عقارية في دبي

شهد السوق العقاري في دبي صفقة بيع فيلا فاخرة بقيمة 120 مليون درهم في مجمع إيميرالد هيلز السكني.

وحقق المستثمر (مالك الفيلا) ربحا قياسيا بنحو 40 مليون درهم، ما يسلط الضوء على الاستراتيجيات الاستثمارية الأخرى التي تحقق عوائد استثنائية للأفراد ذوي الثروات العالية في سوق دبي، وفق بيان صحافي.

وتقع الفيلا التي تبلغ مساحتها 25 ألف قدم في مجمع إميرالد هيلز في دبي هيلز إستيت التي برزت كأحد المناطق التي توفر فرص الاستثمار النهائية في المدينة.

ويوفر هذا المجمع إطلالات رائعة على ملعب جولف دبي هيلز وأفق وسط مدينة دبي، ويلبي الطلب المتزايد على الفلل الفاخرة المصممة حسب الطلب في السوق العقاري.

وذكر البيان أن مثل هذه الفرص تجعل دبي جذابة للغاية للمستثمرين الأثرياء من جميع أنحاء العالم، وستضمن التطور المستمر ونمو سوق الفخامة الفائقة.