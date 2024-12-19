«المركزي»: البنوك تعيّن 761 موظفاً جديداً خلال شهر

كشف المصرف المركزي عن تعيين البنوك 761 موظفاً رئيساً جديداً، خلال سبتمبر الماضي منفرداً، ليصل إجمالي عدد الموظفين في البنوك إلى 38 ألفاً و572 موظفاً بنهاية شهر الرصد، مقارنة مع 37 ألفاً و811 موظفاً بنهاية أغسطس السابق، وبحسب إحصاءات لـ«المركزي»، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، تعد هذه أول تعيينات جديدة في البنوك منذ نهاية يونيو الماضي. واستحوذت البنوك الوطنية على الحصة الأكبر من تلك التعيينات بعدد 648 موظفاً من أصل 761 موظفاً تم تعيينهم، بما يعادل 85%، فيما ذهبت نسبة 15% المتبقية للبنوك الأجنبية، وبنهاية سبتمبر الماضي بلغ عدد موظفي البنوك الوطنية 32 ألفاً و276 موظفاً، مقارنة مع 31 ألفاً و628 موظفاً نهاية أغسطس السابق، بزيادة شهرية بلغت 648 موظفاً.

في المقابل، بلغ عدد موظفي البنوك الأجنبية بنهاية سبتمبر الماضي 6269 موظفاً، مقارنة مع 6183 موظفاً، بزيادة شهرية بلغت 86 موظفاً. وقال مصدر مصرفي مسؤول، لـ«الإمارات اليوم»، مفضلاً عدم نشر اسمه، إن «معظم البنوك يبادر عادة إلى تغطية متطلبات التوطين وفقاً لخططه الداخلية وبمتابعة المصرف المركزي، حيث تم تعيين عدد كبير من المواطنين خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما يفترض أن يكمل كل بنك العدد المطلوب مع نهاية العام، لذا شهد شهر سبتمبر تعيين عدد منهم وفق الخطة المعتمدة، وجارٍ توظيف المتبقي حتى نهاية ديسمبر». وأضاف: «لا يمكن القول إن جميع من تم تعيينهم مواطنون، إلا إذا صدرت إحصائية تجميعية تفيد بذلك من المصرف المركزي، لكن من واقع الخبرة اليومية.. نعم، النسبة الأكبر من التعيينات الجديدة في البنوك لمصلحة المواطنين».

القروض الشخصية

أظهرت إحصاءات «المركزي» أن القروض الشخصية لأغراض استهلاكية، ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى 484.8 مليار درهم، مقارنة مع 460.4 مليار درهم نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة فصلية بلغت 24.4 مليار درهم.