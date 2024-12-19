«دناتا».. أفضل مزود لخدمات الدعم الأرضي

حصلت شركة «دناتا» على جائزة «أفضل مزود لخدمات الدعم الأرضي» في حفل توزيع جوائز «أفييشن بيزنس ميدل إيست» لعام 2024، ما يجسد مكانتها الريادية في الصناعة.

وقال نائب رئيس أول دائرة عمليات المطارات في «دناتا» بدولة الإمارات، جعفر داود، الذي تسلم الجائزة: «يجسد حصول (دناتا) على هذه الجائزة الإقليمية المرموقة للمرة الـ14 التزامنا الراسخ بتقديم أرفع مستويات الخدمة والاستثمار المكثف بأحدث التقنيات والبنى الأساسية والموارد البشرية».

وواصلت «دناتا» على مدار عام 2024 الاستثمار بشكل مكثف في أحدث التقنيات لتعزيز خدماتها عبر شبكة عملياتها العالمية، حيث نجحت في دمج الطائرات بدون طيار ذاتية القيادة في عملياتها بالإمارات، ونفذت حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي في سنغافورة.