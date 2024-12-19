«دي بي ورلد» تبدأ الأعمال الهندسية وبناء الهياكل في ميناء ندايان السنغالي

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أمس، بدء الأعمال الهندسية وبناء الهياكل في ميناء ندايان السنغالي، بكلفة 1.2 مليار دولار، وهو المشروع الذي من المتوقع أن يحوّل السنغال إلى مركز للتجارة العالمية.

وذكرت المجموعة، في بيان، أن سفينة معدات الحفر «ويليم فان روبروك» التي وصلت إلى الميناء، ستقوم بتجريف قناة شحن بطول خمسة كيلومترات في خطوة أساسية لبناء هذا الميناء الحديث عالي القدرات، والمصمم لرفع مستوى البنية التحتية للنشاط التجاري في السنغال. وأوضحت أن المرحلة الأولى من المشروع، تتضمن رصيفاً بطول 840 متراً وقناة بطول خمسة كيلومترات قادرة على التعامل مع أكبر سفن الحاويات في العالم، مضيفة أن الأعمال الإنشائية لهذه المرحلة، ستوفر سعة كافية لمناولة نحو 1.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً، فيما ستضيف المرحلة الثانية رصيفاً آخر بطول 410 أمتار، ما يحوّل ندايان إلى مركز لوجستي رائد في غرب إفريقيا.

ويعتمد ميناء ندايان على نجاح «دي بي ورلد» في ميناء داكار، الذي حقق نمواً في أحجام المناولة التي ارتفعت من 300 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً في عام 2008 إلى 800 ألف حاوية في عام 2023.

وبعد اجتماع عقد أخيراً مع رئيس الوزراء السنغالي، عثمان سونكو، أكد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم، التزام الشركة طويل الأمد تجاه السنغال، قائلاً: «نثق بإمكانات السنغال الاقتصادية، وندعم بشكل كامل طموحات الحكومة لتحقيق تقدم البلاد». وأشار إلى أن «ميناء ندايان سيعمل على ترقية مكانة السنغال وتحقيق التأثير الإيجابي في حركة التجارة عبر القارة الإفريقية».

وأضاف بن سليم: «ستمتد خططنا إلى ما هو أبعد من الميناء، حيث سنقوم بتطوير منطقة اقتصادية بالقرب من الميناء ومطار بليز ديان الدولي، ومن المتوقع أن تخلق هذه المنطقة الاقتصادية فرص عمل جديدة».