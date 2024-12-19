«تعاونية الاتحاد» تكشف عن محفظة إلكترونية جديدة للمستهلكين

كشف الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، محمد الهاشمي، أن «التعاونية» تعمل حالياً على مشروع جديد للخدمات الذكية الإلكترونية في قطاع تجارة التجزئة عبر منافذها في دبي.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن المشروع الجديد يتضمن العمل على تحويل بطاقات «الأفضل» الشرائية إلى بطاقات رقمية، لتصبح كمحفظة إلكترونية للمستهلكين.

وأضاف أن المبادرة الجديدة ستتيح إصدار بطاقات «الأفضل» إلكترونياً بدلاً من طباعتها على شكل بطاقات بلاستيكية، لتسهيل الحصول عليها بأي وقت، وذلك تماشياً مع مبادئ تعزيز الاستدامة ومواكبة التطورات الإلكترونية الحاصلة على مستوى الدولة والعالم في قطاع التجزئة، متوقعاً إمكانية حصول المستهلكين على تلك البطاقات الجديدة إلكترونياً بداية العام المقبل.

وذكر الهاشمي أن البطاقة التي ستكون محفظة إلكترونية للمستهلكين، ستعمل من خلال أنظمة التطبيق الذكي لـ«التعاونية»، لافتاً إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف توفير خدمات إلكترونية مبتكرة، تسهل عمليات الشراء وتقلل جهد ووقت المستهلكين.

وأشار إلى أن «التعاونية» أطلقت خدمات ذكية جديدة للمستهلكين خلال الفترة الأخيرة، منها إتاحة أنظمة سداد ذاتي للمشتريات، عبر مجموعة أجهزة ذكية مخصصة للدفع الذاتي، إذ تم توفيرها في فرعَي «اتحاد مول» و«البرشاء مول»، فيما يجري العمل حالياً على توفيرها في جميع فروع «التعاونية» بشكل تدريجي، وذلك ضمن خطط «التعاونية» لتوفير خيارات متعددة لسداد قيمة المشتريات، وتوفير مسارات دفع تتيح تجارب أكثر مرونة وسهولة للمتسوقين.