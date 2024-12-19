«ديوا»: «الهيدروجين الأخضر» يدعم التنقل المستدام في دبي

يسهم مشروع «الهيدروجين الأخضر» الذي نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي، في دعم التنقل المستدام في دبي، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد في قطاع النقل.

وذكرت الهيئة، في بيان، أمس، أن المشروع أنتج منذ إطلاقه في مايو 2021 نحو 90 طناً من الهيدروجين الأخضر، تم استخدام معظمه لإنتاج الطاقة الخضراء، فيما جرى استخدام أكثر من 2.5 طن من الهيدروجين لتزويد 500 سيارة بالوقود عبر محطة «إينوك» للخدمة المستقبلية في مدينة إكسبو دبي، ما أسهم في خفض ما يزيد على 40 طناً من الانبعاثات الكربونية.

ويمكن لمحطة «إينوك» تزويد نحو 50 سيارة (سيارات خلايا الوقود) بسرعة شحن تصل إلى ثماني دقائق تقريباً لكل سيارة.

وتُعدّ محطة «إينوك» الوحيدة في المنطقة التي توفر الوقود الهيدروجيني الأخضر والهيدروكربوني (البنزين والديزل)، إضافة إلى محطات شحن المركبات الكهربائية.

وتوفر الهيئة الهيدروجين الأخضر من محطة تعبئة الهيدروجين الذي تنتجه من مشروع «الهيدروجين الأخضر» في مركز البحوث والتطوير التابع لها في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

ويُعدّ مشروع «الهيدروجين الأخضر» الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. وتم تصميم وبناء المشروع ليكون قادراً على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين، بما في ذلك إنتاج الطاقة وقطاعات النقل الجوي والبري والبحري والصناعة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «الهيدروجين يُعدّ وقود المستقبل، وبديلاً واعداً لمصادر الطاقة التقليدية وعاملاً مهماً في مساعي دبي، ودولة الإمارات عموماً، لإرساء أسس الاقتصاد الأخضر»، وأضاف: «يسهم مشروع (الهيدروجين الأخضر) في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 الهادفة إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة».