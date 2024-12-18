«العربية للطيران» إلى سوتشي الروسية

أعلنت شركة «العربية للطيران»، أمس، عن إطلاق وجهتها الجديدة التي تربط بين الشارقة وسوتشي في روسيا، وذكرت الناقلة، في بيان، أن الرحلات المباشرة الجديدة بين مطارَي الشارقة وسوتشي الدوليين ستنطلق بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً اعتباراً من 27 يونيو 2025، وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل العلي: «يسرّنا إطلاق رحلات مباشرة إلى وجهتنا الجديدة سوتشي، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق رحلاتنا المسيّرة إلى روسيا، وترسيخ العلاقات القوية التي تربط بين الإمارات وروسيا».

وأضاف: «تعكس الوجهة الجديدة التزامنا بتزويد عملائنا بخيارات سفر أوسع، فضلاً عن المساهمة في نمو السياحة والتجارة بين البلدين».