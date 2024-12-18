«إينوك» تطلق تصميماً جديداً لعبوات منتجاتها من زيوت التشحيم

أعلنت مجموعة «إينوك» إطلاق تصميم جديد لعبوات منتجاتها من زيوت التشحيم في الأسواق العالمية، وذلك في حفل خاص أقيم على هامش مشاركة مجموعة «إينوك» بصفتها الراعي البلاتيني في معرض أوتوميكانيكا دبي 2024، أكبر معرض تجاري لقطاع خدمات المركبات في الشرق الأوسط الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 10 و12 ديسمبر 2024.

حضر حفل الإطلاق عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة «إينوك»، وممثلون عن شركاء «إينوك» من موزعي زيوت التشحيم حول العالم، وتخلل الحفل تسليم دروع تكريمية وشهادات تقدير لمجموعة من الشركاء المميّزين، إضافة إلى استعراض أبرز الإنجازات المشتركة والخطط المستقبلية، لتعزيز التعاون، وتحقيق مزيد من النجاحات.

ويتميّز التصميم الجديد لعبوات منتجات زيوت تشحيم «إينوك» بإضافة تحديثات مهمة تلبي متطلبات العملاء حول العالم، مثل: مزايا تصميمية لحماية المنتج من التقليد، وإدراج اللغات المحلية لكل سوق على حدة، وغيرها من المنتجات التي تواكب التطورات المتسارعة في هذا القطاع. كما أعلنت «إينوك» خلال الحفل عن مجموعة من المنتجات الجديدة المصممة لتلبية احتياجات العملاء في مجال التنقل، مثل مجموعة «سايتك» (Cytec) المخصصة للدرّاجات النارية، ومجموعة «إليكترا» المصممة لسوائل السيارات الكهربائية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «يمثّل إطلاق التصميم الجديد لمنتجات زيوت التشحيم خطوة أخرى نحو تعزيز مكانة (إينوك) مزوداً عالمياً رائداً لحلول الطاقة، ويعكس التصميم الجديد التزامنا المستمر بالابتكار وتلبية احتياجات الأسواق المتغيّرة».