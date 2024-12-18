إنتاج كهرباء دبي من الطاقة يرتفع 5.49% خلال 9 أشهر

ارتفع إجمالي إنتاج هيئة كهرباء ومياه دبي من الطاقة إلى 45.14 تيراوات ساعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 5.49% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك في مؤشر جديد على الزخم التنموي الاقتصادي والعمراني اللافت لإمارة دبي، وفي استجابة إلى زيادة الطلب على الطاقة.

وبلغ المعدل الحراري الإجمالي (كمية الحرارة اللازمة لإنتاج كيلووات ساعة) في فصل الصيف 7923 وحدة حرارية بريطانية/كيلووات ساعة، وهي أفضل نتيجة مسجلة في مسيرة الهيئة، ما يعكس التزام الهيئة الثابت بالتميّز التشغيلي المستدام.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نلتزم بمواكبة زيادة الطلب المطرد على الكهرباء والمياه، ونمو عدد السكان والزوّار في دبي، وتعزيز الأداء الاقتصادي القوي، وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، ورؤية (نحن الإمارات 2031). ولا ندخر جهداً لتطوير بنيتنا التحتية القوية والرائدة، ورفع قدرة شبكات النقل والتوزيع، بما يدعم التوسع الكبير الذي تشهده الإمارة، ويرسخ مكانتنا العالمية، ويدعم نجاحنا في مواصلة توفير خدماتنا وفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية والكفاءة والاستدامة»، وأضاف «بلغت القدرة الإنتاجية للهيئة 16.779 غيغاوات من الكهرباء، وشكلت الطاقة النظيفة نسبة 17% من القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة في الهيئة خلال هذه الفترة، وتعمل الهيئة على زيادة نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة، لتنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد».

يشار إلى أن نتائج هيئة كهرباء ومياه دبي تتفوق على نخبة الشركات الأوروبية والأميركية في العديد من مؤشرات الأداء الرئيسة، وقد حققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك في عام 2023، حيث سجلت دبي متوسط 1.06 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.