قمة الاستثمار الإماراتية - الصينية تدعو إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية

اختتمت قمة الاستثمار الإماراتية - الصينية، التي نظمها بنك «إتش إس بي سي» بالتعاون مع «سلطة أبوظبي العالمي»، خلال أسبوع أبوظبي المالي، بالدعوة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، والشراكات الاستراتيجية بين الإمارات والصين، وجمعت القمة التي عقدت بمناسبة مرور 40 عاماً على الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والصين، كبار الخبراء السياسيين والاقتصاديين والمستثمرين، لمناقشة فرص التعاون في التجارة والاستثمار والتمويل المستدام والابتكار والتكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية.