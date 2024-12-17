«فلاي دبي» تفتتح صالة درجة الأعمال الجديدة في «المبنى 2» بمطار دبي

كشفت «فلاي دبي» عن صالة درجة الأعمال ​الجديدة في المبنى (2) بمطار دبي الدولي.

وافتتح الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيدالله، الصالة الجديدة لـ«فلاي دبي» بحضور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء عبيد مهير بن سرور، ومساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء طلال الشنقيطي، ومساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالوكالة في شرطة دبي، اللواء علي عتيق بن لاحج، ونائب الرئيس التنفيذي في مطارات دبي، جمال الحاي، والرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، ماجد الجوكر، وعدد من كبار المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين.

وتبلغ مساحة صالة درجة الأعمال الجديدة 900 متر مربع، وهي متاحة لمسافري «فلاي دبي» على درجة الأعمال، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للصالة أكثر من 200 مسافر، وتقع الصالة في موقع ملائم بعد بوابات الهجرة والأمن في منطقة المغادرين بالمبنى (2) بمطار دبي الدولي، وتقع بوابة الصعود لمسافري درجة الأعمال إلى الطائرة في صالة درجة الأعمال، ما يمكّن المسافرين من استخدام حافلات درجة الأعمال المخصصة لرحلاتهم المحددة مباشرة من الصالة.

وقال حمد عبيدالله: «يتزامن افتتاح صالتنا الجديدة مع احتفالنا هذا العام بمرور 15 عاماً على انطلاق عملياتنا، وتؤكد الصالة الجديدة التزام (فلاي دبي) بالتطور المستمر والاستثمار في تحسين تجربة العملاء سواء في الأجواء أو على الأرض، وتوفر الصالة الجديدة تجربة سفر ممتعة وسلسة لركاب درجة الأعمال من المبنى (2) بمطار دبي، نتوجه بجزيل الشكر للجهات المعنية كافة، وللشركاء الاستراتيجيين في المطار على دعمهم لتحقيق هذا الإنجاز والترحيب رسمياً بالعملاء في الصالة الجديدة بتصميماتها المبتكرة».

وقال نائب الرئيس الأول لخدمات المطار والشحن في «فلاي دبي»، محمد حسن: «تُعدّ الصالات عنصراً أساسياً لتجربة السفر السلسة والمريحة التي نهدف إلى تقديمها لعملائنا، وتوفر صالة (فلاي دبي) لدرجة الأعمال مزيداً من الراحة لركابنا الذين يبحثون عن تجربة سفر أكثر خصوصية، سواء كانوا يسافرون للعمل أو الترفيه، ونحن سعداء بالترحيب بمسافرينا في الوقت المناسب مع بدء موسم العطلات المزدحم».