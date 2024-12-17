«الأحواض الجافة» تفوز بمشروع «طاقة رياح بحرية» في ألمانيا

أعلنت شركة الأحواض الجافة العالمية، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، بالشراكة مع «جنرال إلكتريك فيرنوفا»، عن فوزها بمشروع ضخم لإنشاء وتثبيت محطة «أوست ويند 4» لطاقة الرياح البحرية بقدرة 2 غيغاواط، والتي ستزوّد ما يقرب من مليوني منزل في ألمانيا بالطاقة من قبل شركة «هرتز 50»، مشغّل نظام نقل الطاقة في شرق ألمانيا، والتي تشمل مدينتي برلين وهامبورغ.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن المشروع يمثل خطوة كبيرة على مسار التزام ألمانيا بالطاقة المتجدّدة.

وسيتم ربط مشروع «أوست ويند 4» لطاقة الرياح في بحر البلطيق مع الشبكة الوطنية للكهرباء، باستخدام أحدث تقنيات التيار المباشر عالي الجهد بقوة 525 كيلوفولت، وذلك للمرة الأولى في ألمانيا، لإرساء معايير جديدة للكفاءة في نقل الطاقة لمسافات طويلة.

ويقع المشروع على بُعد 30 كيلومتراً شمال شرق جزيرة روغن، ويتضمن إنشاء محطات تحويل كهرباء بحرية وبرية ونظام كبلات التيار الكهربائي المستمر بطول 110 كيلومترات يربط بين البرّ والبحر.

وستتولى شركة الأحواض الجافة العالمية، إدارة أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء والتركيب للهياكل العلوية وهياكل الأساسات لمحطات تحويل طاقة الرياح.

وسيتم تصنيع الجزء العلوي في الأحواض الجافة العالمية - دبي، حيث ستدمج فيه المعدات المتقدمة المصممة والمصنعة في أوروبا، وعند الانتهاء سيتم نقل المنصّة وتركيبها في المياه الإقليمية الألمانية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليم، إن هذا المشروع يعكس التزام مجموعة موانئ دبي العالمية المستمر برسالتها الهادفة لدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة والنموّ الاقتصادي، وتسهم شركة الأحواض الجافة العالمية في مشروع «أوست ويند 4» بدور مهم يؤكد تميزها التقني والتزامها بتطوير بنية تحتية حديثة للطاقة المستدامة. وأضاف: «مع التطور الذي يشهده قطاع الطاقة العالمي، نحافظ على التزامنا الثابت بتوظيف خبراتنا وقدراتنا في الابتكار لدعم مبادرات التحوّل إلى الطاقة النظيفة والتنمية الاقتصادية».