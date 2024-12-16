2400 ميغاواط قدرة مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بالغاز الطبيعي

زار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بالغاز الطبيعي، بنظام المنتج المستقل، وقدرة إنتاجية تبلغ 2400 ميغاواط، وتفقّد سير العمل.

وقال الطاير، في بيان صادر عن الهيئة، أمس: «يسهم مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بالغاز الطبيعي في خفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات توليد الطاقة بما يدعم مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وخططها الاستراتيجية الأخرى الهادفة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة».

وأضاف أن المجمع يهدف إلى تأمين إمدادات الطاقة في دبي من خلال تنويع مزيج الطاقة عبر استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

ويمثل المجمع إضافة مهمة إلى مشاريع إنتاج الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، التي تضم مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، ومجمع العوير لإنتاج الطاقة، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية أكثر من 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، إضافة إلى مشروع الهيدروجين الأخضر، ومشروع المحطة الكهرومائية في حتا.

ويضم مجمع حصيان مشروعاً لتحلية المياه بقدرة إنتاجية تبلغ 180 مليون غالون يومياً، باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، وفق نظام المنتج المستقل للمياه.

وجارٍ العمل على بناء محطات إنتاج المياه بواسطة التناضح العكسي، نظراً إلى أنها تحتاج إلى طاقة أقل مقارنة بتقنية التقطير الومضي، ما يجعل هذا الخيار الأفضل لتحلية المياه.

. المجمع يضمّ مشروعاً لتحلية المياه بقدرة إنتاجية تبلغ 180 مليون غالون يومياً.