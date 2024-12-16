معرض «الخمسة الكبار» يجذب 85 ألف زائر

اختتمت النسخة الـ45 من معرض «الخمسة الكبار» (Big 5 Global)، التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي بين 26 و29 نوفمبر الماضي، وبدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، وقد استقبل الحدث 85 ألف زائر من جميع أنحاء العالم، ما يمثل علامة فارقة في مشهد البناء والتطوير الحضري في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وعززت الزيادة الكبيرة في الحضور الدولي بنسبة 75% على أساس سنوي، سمعة الحدث باعتباره نقطة التقاء مثالية لقطاعي البناء والتطوير الحضري. وفي حديثها عن النسخة الـ45، قالت نائبة الرئيس الأول في الشركة المنظمة «دي إم جي إيفنتس»، جوسين هيمانز: «يؤكد النمو الهائل في المشاركة الدولية القيمة التي يقدمها معرض (Big 5 Global) لأصحاب المصلحة من نحو 165 دولة. ويسلط هذا الإنجاز الباهر الضوء على الدور الحاسم للحدث في دفع التعاون، بينما تشهد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا طفرة بناء غير مسبوقة».

واستقبل المعرض هذا العام أكثر من 25 جناحاً وطنياً، ما أتاح تقديم عروض غنية للإبداع والتكنولوجيا والخبرة من جميع أنحاء العالم. فالأجنحة الوطنية من ألمانيا والهند وإيطاليا وتركيا، والمملكة العربية السعودية والصين والولايات المتحدة الأميركية وغيرها، سلطت الضوء على الابتكار والخبرة العالمية، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة، ونمو الأعمال لدفع الشراكات المؤثرة.

وأكد الرئيس التنفيذي للنمو في «تمكين»، خالد البيات، تأثير المعرض في الشركات البحرينية، وقال: «حققت مشاركة الشركات البحرينية في المعرض نجاحاً كبيراً من حيث مستوى التواصل وتبادل المعرفة والشراكات المبرمة داخل صناعة البناء المتنامية، وهذا دليل على جودة وإمكانات الشركات البحرينية للنمو والتوسع، والتنافس ليس محلياً فقط، ولكن أيضاً على نطاق إقليمي وعالمي».

وأشار نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والانفتاح في اليونان، كوستاس فراجكوجيانيس، إلى الحضور الكبير لليونان في المعرض، قائلاً: «أتيحت لي الفرصة للقيام بجولة في المعرض، حيث كان هناك أكثر من 40 من أهم شركات البناء في اليونان، وثماني شركات ناشئة، عرضت حلولاً وخدمات مبتكرة لمراحل رئيسة من البناء. وأعرب العارضون عن حماستهم للمعرض، معتبرين إياه بوابة بين الشرق والغرب وأرضاً خصبة لخلق التعاون وتوسيع الأعمال وتحقيق النجاح. وأتقدم بالتهنئة الحارة إلى مؤسسة إنتربرايز جريس وسفارة اليونان في الإمارات العربية المتحدة على تنظيمهما الممتاز للمشاركة اليونانية في الحدث».

من جهته، أكد المدير الإداري لوكالة «بيزنس فرانس» في الشرق الأوسط، أكسل باروكس، أهمية الحدث للشركات الفرنسية، وقال: «الطفرة غير المسبوقة في البناء في الشرق الأوسط، والتي تقودها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تقدم فرصة فريدة للتعاون بين أصحاب المصلحة الفرنسيين والإقليميين. وفي معرض (Big 5 Global)، سلط الجناح الفرنسي الضوء على التقنيات الرائدة والمواد الصديقة للبيئة المصممة لدعم النمو الديناميكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».