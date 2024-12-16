سؤال وجواب.. ما مبلغ التأمين الإيجاري؟

يدفع المستأجر مبلغ تأمين عند استئجار مكان ما، بغرض ضمان حالة المكان، والتأكد من أنه بحالة جيدة، ولا توجد به تلفيات تحتاج إلى إصلاح، وإذا كانت فيه تلفيات فإصلاحها يكون من قيمة التأمين، وإذا كانت كلفة الإصلاح أكثر من قيمة التأمين، فالمستأجر ملزم بسداد الزيادة، مثال: لو نسيت المفتاح فتم كسر الباب، فحينها أنت ملزم بإصلاح هذه التلفيات، لكن في حال كانت التلفيات بسيطة نتيجة الاستعمال اليومي المعتاد، فأنت غير ملزم بإصلاحها، ويكون من حقك استرداد مبلغ التأمين.