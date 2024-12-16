«تريدلنغ» توقِّع اتفاقية استحواذ على أعمال التوزيع لشركة «أكسيوم» في المنطقة

شهد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، توقيع اتفاقية استحواذ «تريدلنغ» القابضة، السوق الإلكترونية التي تركز على المعاملات بين الشركات، والتابعة لـ«دييز»، على أعمال التوزيع الخاصة بشركة «أكسيوم تيليكوم» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعزّز هذه الصفقة التاريخية - التي قام بتوقيع اتفاقيتها كل من الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، الدكتور محمد الزرعوني، ورئيس مجلس إدارة «أكسيوم تيليكوم»، عبدالعزيز البناي - مكانة «تريدلنغ» شريكاً رئيساً للحلول التكنولوجية للعلامات التجارية العالمية، مع توقعات بتجاوز إيراداتها السنوية ملياري درهم.

وتستحوذ «تريدلنغ» القابضة، بموجب هذه الاتفاقية، على كامل شركة «إيه آند تي» القابضة (شركة المنطقة الحرة)، ذراع أعمال التوزيع الرئيسة لشركة «أكسيوم»، بما فيها «أكسيوم للتوزيع» (شركة المنطقة الحرة في الإمارات) المتخصصة في توزيع حلول التكنولوجيا داخل دولة الإمارات، التي تدير متاجر لشركات رائدة في تصنيع الهواتف المحمولة، إضافة إلى شركة «أكسيوم الدولية للتوزيع» (شركة المنطقة الحرة في الإمارات) المسؤولة عن الصادرات العالمية وتوزيع حلول التكنولوجيا في المناطق الحرة بدولة الإمارات، وشركة «أكسيوم تيليكوم السعودية» التي تقدم خدمات توزيع حلول التكنولوجيا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والأسواق الدولية.

ويقع المقر الرئيس لشركة «تريدلنغ» في المنطقة الحرة بمطار دبي، وتدير أكبر منصة للتجارة الإلكترونية التي تركز على المعاملات بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما نجحت الشركة في زيادة حجم طلباتها بمقدار أربعة أضعاف منذ عام 2023 لتقدم خدماتها لأكثر من 50 ألف عميل، في حين وصل عدد الوحدات التي

شحنتها الشركة خلال عام 2024 إلى 3.3 ملايين وحدة، مع توقعات بتجاوز إجمالي عدد الوحدات 3.5 ملايين وحدة مع نهاية العام الجاري.

وبوصفها شركة تابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، تستفيد «تريدلنغ» من الرؤية الاستراتيجية للسلطة لتسهم في تعزيز الابتكار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في دبي وخارجها.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد الزرعوني: «يعد هذا الاستحواذ خطوة مهمة في مسيرة (تريدلنغ) لإعادة رسم ملامح مشهد التجارة الإلكترونية بين الشركات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث نواصل تطوير شركة رائدة توفر قيمة استثنائية للشركات بالاستفادة من الإمكانات الرقمية الاستثنائية ومن شبكات التوزيع القائمة لشركة أكسيوم، إذ تنسجم هذه الخطوة مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، مع مواصلة (تريدلنغ) دفع عجلة النمو واستقطاب الشركات العالمية الساعية إلى دخول السوق الإقليمية».

وتركز «تريدلنغ» على بناء سوق أكثر كفاءة وترابطاً لتسهم في تحقيق رؤية دبي الرامية لريادة حركة التجارة والابتكار والاقتصاد الرقمي، وستسهل هذه الصفقة من الحركة السلسة للسلع وتقديم الخدمات، إضافة إلى تعزيز الاتصال التجاري، وتطوير بيئة الأعمال بشكل عام في المنطقة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«أكسيوم تيليكوم»، فهد عبدالعزيز البناي: «تتميز (أكسيوم) بكونها علامة تجارية موثوقة في مجال توزيع حلول التكنولوجيا في جميع أنحاء دول المنطقة على مدى أكثر من 20 عاماً. وتتيح هذه الصفقة لشركة (تريدلنغ) فرصة الاستفادة من بنيتنا التحتية المميزة وخبرتنا الواسعة في السوق، وذلك بهدف الارتقاء بمحفظتها من عروض الأعمال. ويسرنا الحفاظ على إرثنا الراسخ في إطار استراتيجية النمو الطموحة لشركة (تريدلنغ)».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تريدلنغ»، الاستير كروكر: «سنتمكن من خلال الاستحواذ على أعمال التوزيع الخاصة بشركة (أكسيوم) من تطوير حجم الأعمال وإعادة تشكيل ملامح مشهد توزيع التكنولوجيا على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ سنعمل من خلالها على توفير وصول أسهل إلى العلامات العالمية، مع الاستفادة من المنصة الخاصة بنا لتمكين الشركات من جميع الأحجام من الازدهار في بيئة تشهد تنافسية متزايدة، إذ نلتزم من جانبنا بتعزيز مكانة إمارة دبي بوصفها مركزاً عالمياً ومتطوراً للتجارة، فضلاً عن تطوير منظومة أقوى وأكثر ترابطاً للشركات والأعمال للنمو والنجاح».

ويتماشى هذا الاستحواذ مع رسالة شركة «تريدلنغ» الرامية إلى توفير حلول متطورة في السوق، إلى جانب عمليات التوزيع والتخزين وتقديم الخدمات اللوجستية. ومن خلال الاستفادة من خبرة شركة أكسيوم في توزيع الحلول التكنولوجية، ستتمكن «تريدلنغ» من تعزيز جودة خدماتها وقاعدة عملائها، وترسيخ علاقاتها مع الموردين، ودفع جهود الابتكار بين الشركات في المنطقة.

. «تريدلنغ» تحقق نمواً بـ 4 أضعاف في حجم الطلبات منذ 2023 وتقدم خدماتها لأكثر من 50 ألف عميل.