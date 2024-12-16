غرفة عجمان تنظم «مختبر الأثر» لتنمية أعمال القطاع الخاص والمجتمع

نظمت غرفة عجمان، بالتعاون مع اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في الإمارة، التابعة للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية (مجرى)، مختبر «الأثر» تحت عنوان «الشراكات المستدامة: احتياجات القطاع الخاص»، بهدف التوعية بأهمية تطبيقات المسؤولية المجتمعية ودورها في تنمية أعمال منشآت القطاع الخاص، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة، والحفاظ على الموارد. حضر فعاليات المختبر في مركز «ثرا» لريادة الأعمال، رئيس اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في إمارة عجمان، ناصر الظفري، ونائبة رئيس اللجنة، منى صقر المطروشي، وأعضاء اللجنة، ومجموعة من أصحاب الأعمال ومسؤولي منشآت القطاع الخاص من أعضاء غرفة عجمان. واستهلت أعمال المختبر بنبذة حول أهداف ورؤية صندوق «مجرى»، ودور اللجنة المحلية في توعية القطاع الخاص حول أفضل ممارسات المسؤولية المجتمعية، والعمل على رفع تنافسية بيئة الأعمال، وتحسين السمعة المؤسسية، وزيادة الثقة بين القطاع الخاص والمجتمع. واستعرض المختبر التحديات والفرص وجدوى الممارسات المجتمعية، وفرص دمج تطبيقات المسؤولية المجتمعية في خطط عمل الشركات.