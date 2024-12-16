قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن خدمة «أمر على عريضة» تتيح للمتعامل قيد طلب لقاضي الأمور المستعجلة والوقتية، لإصدار إجراء وقتي ملزم للطرفين، ومن هذه الأمثلة تجديد الرخصة التجارية، أو إعادة المياه والكهرباء، أو إعادة الخدمات، أو تفعيل بطاقة دخول المبنى والمواقف، أو إصدار إقامة جديدة أو تجديد الإقامة، أو إثبات حالة تأجير من الباطن، أو إثبات حالة الأضرار الموجودة في المؤَجَّر أو معاينة المؤجَّر.