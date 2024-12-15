«أليكس جيت» و«فالكون» تقدمان خطاب نوايا للحصول على شهادة «مشغل جوي»

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن استلام خطاب نوايا من قبل شركتي «أليكس جيت» و«فالكون لخدمات الطيران»، خلال معرض الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطيران الخاص (ميبا 2024)، الذي يُعد خطوة محورية لبدء عملية حصول «أليكس جيت» على شهادة المشغل الجوي (AOC) بالدولة.

وشهد مراسم تقديم الخطاب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة «فالكون لخدمات الطيران».

وأعرب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان عن اعتزاز شركة «فالكون لخدمات الطيران» بدورها المحوري في هذه الشراكة، لدعم «أليكس جيت» في تحقيق المعايير التشغيلية، والإسهام في تعزيز مكانة دولة الإمارات في قطاع الطيران. وقال سموه: «معاً، نضع معياراً جديداً لإدارة الطائرات الخاصة».

وأشادت الهيئة العامة للطيران المدني بالقدرات التحويلية لهذه الشراكة التي تتماشى مع أهداف دولة الإمارات الطموحة في مجال الطيران، والتي تركز على الاستدامة والكفاءة والاتصال العالمي. ومن خلال هذا التعاون، تهدف «أليكس جيت» و«فالكون لخدمات الطيران» إلى تعزيز الابتكار، والإسهام بشكل كبير في ازدهار منظومة الطيران بالدولة.

وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي: «يمثل خطاب النوايا خطوة مهمة تعكس التزام (أليكس جيت، وفالكون لخدمات الطيران) بدفع عجلة التميز التشغيلي والابتكار، بما يتماشى مع أهدافنا الوطنية. وتؤكد الهيئة التزامها بدعم المبادرات التي تعزز سمعة دولة الإمارات العالمية كمركز لحلول الطيران المبتكرة».

ومن خلال تقديم خطاب النوايا، تجدد «أليكس جيت» و«فالكون لخدمات الطيران» التزامهما بدفع عجلة التقدم في قطاع الطيران بدولة الإمارات، وتضع هذه الشراكة أساساً للتميز، ما يعزز من المكانة الرائدة لدولة الإمارات في الطيران الخاص العالمي.

إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن منح شركة «فالكون تكنيك» شهادة منظمة صيانة معتمدة لخدمات الصيانة والإصلاح وتجديد الطائرات.

جاء ذلك على هامش مشاركة الهيئة في أعمال معرض الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطيران الخاص (ميبا 2024) الذي اختتم أعماله أخيراً في دبي.

وتقع منشأة «فالكون تكنيك» الجديدة، التي تبلغ مساحتها 13.705 ألف متر مربع، في مركز محمد بن راشد للطيران بدبي، وهي مجهزة بأحدث التقنيات لخدمة مجموعة واسعة من الطائرات، بما في ذلك الطائرات الكبيرة مثل إيرباص «A380»، كما تقدم المنشأة خدمات مخصصة لأصحاب الطائرات الفاخرة ومشغليها، حيث توفر صالات خاصة وورش عمل متطورة واستوديو تصميم داخلي وخدمات صيانة عالية الجودة.

وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن «حصول (فالكون تكنيك) على شهادة منظمة صيانة معتمدة يشكل إضافة نوعية لمنظومة الطيران في الدولة، ويعزز تنافسية القطاع عبر تقديم خدمات عالمية المستوى، بما يدعم رؤية الإمارات في ترسيخ مكانتها كوجهة آمنة ومستدامة للطيران المدني».

وأكد المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة، المهندس عقيل أحمد الزرعوني، على أهمية هذا الإنجاز، قائلاً إن «اعتماد (فالكون تكنيك) بموجب (CAR 145) يؤكد التزام دولة الإمارات بالحفاظ على معايير عالمية المستوى في قطاع الطيران. هذا الإنجاز لا يعزز سمعة دبي كمركز عالمي للطيران فحسب، بل يقوي أيضاً دور الإمارات في تطوير القطاع إقليمياً ودولياً».

وإضافة إلى توسيع اعتماداتها، تعمل «فالكون تكنيك» على تعزيز خدماتها من خلال ورش عمل متخصصة، تشمل التصميم الداخلي، والعجلات والمكابح، والفحوص غير التدميرية (NDT)، والبطاريات، وطلاء الطائرات. وتهدف هذه المرافق إلى تقديم حلول شاملة للصيانة والإصلاح وتجديد الطائرات لأسطول «فالكون لوكس» والمشغلين الخارجيين.

وأشار الرئيس التنفيذي لمركز محمد بن راشد للطيران، طحنون سيف، إلى أهمية المنشأة الجديدة، قائلاً إن «إضافة منشأة الصيانة والإصلاح وتجديد الطائرات الخاصة بـ(فالكون تكنيك) تتماشى مع رؤية دبي لتكون رائدة في الطيران الخاص. تعكس هذه البنية التحتية المتطورة التزامنا بتقديم خدمات مبتكرة، وتعزيز دور الإمارات كمركز للتميز في مجال الطيران».

ومع توقع وصول حركة الطائرات الخاصة في مركز محمد بن راشد للطيران إلى 18 ألف رحلة بحلول نهاية عام 2024، فإن «فالكون تكنيك» في موقع استراتيجي لدعم هذا الطلب المتزايد، ما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً للطيران الخاص.

. «أليكس جيت» و«فالكون لخدمات الطيران» تهدفان إلى تعزيز الابتكار والإسهام بشكل كبير في ازدهار منظومة الطيران بالدولة.