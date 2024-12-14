"كهرباء دبي" توفر 740 نقطة شحن للمركبات الكهربائية

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، اليوم، أنها وفرت شبكة واسعة من محطات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية تضم نحو 740 نقطة شحن في مختلف أنحاء دبي، ما يدعم النمو المطرد الذي تشهده الإمارة في تبني المركبات الكهربائية التي وصل عددها أكثر من 34 ألفا و970 مركبة في أكتوبر 2024.

ويمكن للمتعاملين تحديد مواقع محطات الشحن من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى 14 منصة رقمية أخرى.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن مبادرة "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية التي أطلقتها الهيئة عام 2014، تهدف إلى توفير بنية تحتية رائدة لمحطات شحن المركبات الكهربائية لمواكبة الزيادة المطردة في أعداد المركبات الكهربائية في دبي، فيما تهدف دولة الإمارات إلى زيادة نسبة المركبات الكهربائية لتصبح 50% من إجمالي المركبات الموجودة بحلول عام 2050.

وأضاف أن الهيئة أطلقت مؤخراً الإطار الشامل لتنظيم وترخيص عمليات تطوير وتشغيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة دعم التنقل الأخضر وتحقيق أهداف دبي في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي، منحت أول رخصتين لتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية المستقلة في دبي لشركتي "الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية" و"تسلا".

وتضم شبكة محطات "الشاحن الأخضر"، محطات الشاحن فائق السرعة، ومحطات الشاحن السريع، إضافة إلى شاحن الأماكن العامة، والشاحن الجداري.

واستفاد 16 ألفا و828 متعاملاً من خدمات المبادرة منذ 2014 وحتى نهاية سبتمبر 2024، حيث قدمت الهيئة حوالي 31 ألفا و674 ميجاوات ساعة من الكهرباء للمركبات الكهربائية.