غرفة دبي العالمية تنظم 408 اجتماعات عمل ثنائية في دار السلام

اختتمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بعثتها التجارية إلى أوغندا وتنزانيا، بتوقيع مذكرة تفاهم في العاصمة التنزانية، دار السلام، وتنظيم 408 اجتماعات ثنائية للأعمال بين شركات من دبي ونظيراتها التنزانية، لبحث إبرام شراكات واعدة والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة المشتركة.

وأفاد بيان صادر أمس، بأنه بهدف تعزيز التعاون لتحفيز حركة التجارة والاستثمارات البينية والارتقاء بمستوى شراكات الأعمال، وقّعت غرف دبي خلال البعثة مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة وزراعة تنزانيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون، إضافة إلى تنظيم بعثات تجارية ومؤتمرات وفعاليات مخصصة للأعمال بهدف مشاركة الخبرات والمعارف، وتبادل المعلومات والاستشارات وفرص التعاون الثنائي في مجالات سياسات الأعمال والاستثمار.

وتضمنت فعاليات البعثة في دار السلام تنظيم منتدى بعنوان «مزاولة الأعمال مع تنزانيا» بدعم من سفارة دولة الإمارات في دار السلام، وكل من سفارة تنزانيا في الدولة، وغرفة تجارة وصناعة وزراعة تنزانيا، ومركز تنزانيا للاستثمار، وجمعية القطاع الخاص في تنزانيا، واتحاد الصناعات التنزانية.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «جاءت فعاليات بعثة غرفة دبي العالمية إلى تنزانيا في إطار التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الأسواق الإفريقية الواعدة، ومثلت هذه البعثة فرصة متميزة لبناء جسور التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي وتنزانيا، وفتح مجالات جديدة للشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق النمو والازدهار المشترك».

وبلغت تجارة دبي غير النفطية مع تنزانيا، 9.8 مليارات درهم في عام 2023، بنمو 9% مقارنة بعام 2022، وفقاً لبيانات دائرة جمارك دبي، فيما بلغ عدد الشركات التنزانية النشطة المسجلة في عضوية غرفة دبي بنهاية سبتمبر من العام الجاري، 274 شركة.