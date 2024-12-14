«العربية للطيران» تضيف طشقند إلى شبكة وجهاتها

أعلنت «العربية للطيران» إطلاق رحلات جديدة مباشرة بين رأس الخيمة والعاصمة الأوزبكية طشقند، إضافة إلى ضمّ طائرة جديدة إلى أسطول الشركة في رأس الخيمة.

وستربط الرحلات الجديدة والمباشرة مطار رأس الخيمة الدولي بمطار إسلام كريموف طشقند الدولي كل يوم جمعة، ابتداء من 27 ديسمبر الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل العلي: «يسرنا توسيع نطاق عملياتنا انطلاقاً من رأس الخيمة، من خلال إضافة طشقند إلى شبكة وجهاتنا المتنامية. تعكس هذه الخطوة التزامنا بتطوير عروضنا السياحية من رأس الخيمة، ومواصلة تقديم خيارات سفر جوي موثوق به وبأسعار معقولة لعملائنا». وأضاف: «تأتي إضافة الوجهة الجديدة عقب إطلاق الرحلات الجوية المباشرة إلى موسكو أخيراً، ما يعكس التزامنا بتزويد المسافرين بخيارات سفر مريحة ووجهات مميزة لاستكشافها، مباشرة من رأس الخيمة».

ومع إضافة طشقند إلى شبكة وجهات «العربية للطيران»، أصبحت الناقلة الآن تخدم ثماني وجهات انطلاقاً من رأس الخيمة، بما في ذلك القاهرة وإسلام أباد ولاهور وبيشاور وجدة وكاليكوت وموسكو. وإضافة إلى ذلك، تسيّر الشركة حالياً رحلات مباشرة إلى طشقند من الشارقة وأبوظبي.

وتشغل «العربية للطيران» أسطولاً من طائرات «إيرباص A320 وA321»، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم. وتوفّر مقصورة الطائرة راحة إضافية، مع وجود أكبر مساحة بين المقاعد، مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية أخرى.