الدورة العاشرة لمعرض «ميبا» تستقطب 10 آلاف مشارك من 100 دولة

اختتم معرض «ميبا» لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة 2024 فعالياته بنجاح كبير، باستضافة ما يزيد على 145 جهة عارضة، وعرض أكثر من 30 طائرة، ليعزز مكانته بوصفه المنصة الرائدة في قطاع طيران رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجمع المعرض على مدار ثلاثة أيام نخبة من قادة القطاع والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لاستعراض أحدث التطورات الرائدة على مستوى قطاع طيران رجال الأعمال وبحث آفاقه المستقبلية.

وسجلت الدورة العاشرة من المعرض الذي أقيم في مطار آل مكتوم الدولي - في دبي وورلد سنترال، رقماً قياسياً وصل إلى 10 آلاف مشارك من 100 دولة حول العام، ما يعكس دوره المحوري في دعم النمو وتعزيز التعاون ضمن القطاع.

وشهد اليوم الختامي من المعرض زيارة الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، والذي جرى خلاله الكشف عن أحدث الرؤى المستقبلية المتعلقة بتطوير القطاع.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي مؤسس اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ميبا)، علي أحمد النقبي، أن «معرض (ميبا) ليس حدثاً عادياً، وإنما منصة للابتكار والتعاون والإلهام».

وقال: «فاقت دورة هذا العام كل التوقعات، حيث سجلت حضوراً قياسياً وشهدت فعالياتها نقاشات مؤثرة واتفاقيات رائدة تحدد مسار مستقبل قطاع طيران رجال الأعمال». وسلط اليوم الأخير من المعرض الضوء على مستقبل قطاع طيران رجال الأعمال، إذ تم طرح مجموعة من الرؤى حول فتح الآفاق أمام الفرص في مجال طيران رجال الأعمال، في جلسة حوارية حول برنامج «قادة الجيل القادم»، المبادرة التفاعلية التي تتيح للطلاب التواصل مع قادة القطاع لاستكشاف المسارات المهنية. وشهد المعرض الإعلان عن اتفاقيات تعاون عدة تمهد الطريق لتطوير مشاريع تحولية نوعية في القطاع.

وسلط اليوم الختامي من المعرض الضوء على موضوع «الأعمال في قطاع طيران رجال الأعمال»، حيث استضاف مؤتمر «بيز آف» أكثر من 65 من كبار المسؤولين التنفيذيين والمبتكرين.